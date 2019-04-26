В Уфе построят новый корпус роддома, т.к. имеющиеся сильно устарели

В Орджоникидзевском районе Уфы появится новый корпус роддома. Инициатором реализации проекта выступила компания-инвестор ООО «СМК Стройинвест». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



Исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин признал, что имеющиеся в столице Башкирии роддома №3 и №8 устарели и не отвечают современным требованиям к качеству обслуживания. Инвестор планирует возвести многоэтажный корпус родильного дома по улице Кольцевой общей площадью 11 тысяч квадратных метров и оснастить его передовым медицинским оборудованием.Напомним, в марте 2018 года Рустэм Хамитов распорядился начать реконструкцию роддома №3Тогда главврач Зухра Гурова сообщила, что разработан проект ремонта существующего здания роддома со строительством нового корпуса площадью около 10 тысяч квадратных метров. Действующий на тот момент Глава Башкирии дал поручение закончить строительство к 2020 году, но, видимо, проект так и не был реализован.