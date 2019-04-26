В Уфе построят новый корпус роддома, т.к. имеющиеся сильно устарели
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В Орджоникидзевском районе Уфы появится новый корпус роддома. Инициатором реализации проекта выступила компания-инвестор ООО «СМК Стройинвест». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, в марте 2018 года Рустэм Хамитов распорядился начать реконструкцию роддома №3. Тогда главврач Зухра Гурова сообщила, что разработан проект ремонта существующего здания роддома со строительством нового корпуса площадью около 10 тысяч квадратных метров. Действующий на тот момент Глава Башкирии дал поручение закончить строительство к 2020 году, но, видимо, проект так и не был реализован.
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