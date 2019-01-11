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Работает ли мусорная реформа в Башкирии

Добавлено: 11.01.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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Работает ли мусорная реформа в Башкирии
Уже почти две недели во всех регионах страны действует реформа, затрагивающая сбор и переработку мусора. Мы решили разобраться, работает ли она в республике и чего нам от нее ждать.

Цель: Башкирия без мусора 
С этого года работать с мусором предстоит не муниципалитетам, а четырем региональным операторам, с которыми уже заключены контракты. Так, уфимская компания «Спецавтохозяйство по уборке города» будет курировать работу в столице республики, и в центральной и восточной части Башкирии. «Дюртюлимелиоводстрой» будет отвечать за северную часть региона и закрытый город Межгорье. В южном регионе республики заниматься мусором будет компания «Эко-сити», а в западной зоне – ООО «Экология-Т».

В обязанности операторов входят сбор и вывоз мусора в каждом населенном пункте, сортировка и отправление на переработку вторичных отходов.

Реальность: начало провала «мусорной реформы» 
Очевидно, что республика частично не готова к реформе управления отходами. Особо серьезная ситуация наблюдается в северной зоне республики. Там несколько районов не хотят соглашаться на работу с операторами. Как рассказал эколог Александр Веселов, в Калтасинский район уже выезжала мусороуборочная машина, но некие люди заставили ее развернуть.
— Это делается не без ведома администрации района. Скорее всего, их обслуживают другие частные операторы, но такие структуры вывозят мусор только из района и неизвестно куда. В Мишкино муниципалитет заявил, что не будет принимать отходы из других районов. Там отказались от региональных операторов. У них своя свалка и официально туда свозится мусор всего от 1000 человек. Остальные жители свозят сами в лес на несанкционированную свалку, при этом, даже не зная, что у них есть свой полигон, — рассказывает эколог. 
Сложности наблюдаются и в столице республики. Мэр города Ульфат Мустафин на первом в 2019 году оперативном совещании открыто признал проблемы перехода на новую систему уборки мусора. По сообщению чиновника, на сегодняшний день не все контейнерные площадки, куда уфимцы выносят мусор, обслуживаются предприятием «САХ». Причина такого положения дел самая банальная – у организации ощутимо не хватает спецтехники.
— Республика, как и вся Россия, не готова к решению этой проблемы. У нас нет инфраструктуры, нет заводов для переработки мусора, население не готово. Маловероятно, что проблема будет решена. Нужно готовиться заранее и не надо резко принимать такие решения. Обидно за сельских жителей, у которых мусор не вывозят, а деньги они платят, — высказался биолог Рашид Хазиахметов.

Дешевле – лучше? 
Ранее врио главы республики заявлял, что его не устраивают предварительно установленные тарифы. Он считает, что стоимость должна быть еле ощутимой, когда как министр ЖКХ Михаил Киреев в своем докладе отметил, что жители многоквартирных домов будут платить около 130 рублей в месяц, а частных– 185 рублей.
— Опускайте эти цифры, они объективно неподъемны для людей, жители их не вытянут. Они невозможны и не принимаются. Тарифы не должны быть такими ощутимыми. Вызывайте региональных операторов. Если есть необходимость, ведите их ко мне, — сказал Радий Хабиров. 
В итоге стоимость на услуги опустили, но и это плохо сказывается на работе по вывозу и переработке мусора.
— Сегодня региональные операторы не могут осуществлять работу в полном объеме. Плату опустили ниже некуда – по 30 рублей с сельского жителя, и по 70 рублей с городского. На эти деньги невозможно инвестировать в строительство новых объектов и тем более обеспечить работу. Более того, 70% населения попросту не платят за вывоз мусора. Нам потребуется 1-2 года, чтобы убедить людей платить за услугу.
Органы не смогли подготовить контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами. Каждая новая площадка обходится в 150 тысяч рублей. Сейчас временно будут ставить бункера на свалках, куда жители сами будут свозить мусор. В идеале оттуда региональный оператор и будет его вывозить. Думаю, что только к середине года более менее выйдем на устойчивую работу, если не улучшим экономическое состояние — прокомментировал эколог Александр Веселов.
Новая строчка в квитанции появится уже в этом месяце. Не платить нельзя, за это полагаются штрафные санкции. Так, граждане отдадут в среднем 2 тысячи рублей за просрочку платежа, а вот юридические лица намного больше – им грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Когда «мусорная» реформа заработает? 
Председатель Госсобрания Константин Толкачев уверен, что республика к реформе пока совсем не готова. Он считает, что на подготовку уйдет минимум 3-4 месяца.
— Говорить о 100% готовности еще рано. На местах еще много нерешенных проблем: население слабо информировано о нормативах и тарифах, сами регоператоры тоже находятся в неведении, — заявил Толкачев.
На данный момент 8 из 36 мусорных полигонов заполнены полностью, также работают 14 мусоросортировочных комплексов. В связи с «мусорной» реформой предстоит построить еще 9 новых полигонов в Баймакском, Белебеевском, Благоварском, Дуванском, Дюртюлинском, Балтачевском, Кармаскалинском, Мелеузовском и Иглинском районах, 26 мусоросортировочных комплекса и 48 мусороперегрузочных пункта.

1 января 2019 года работа по вывозу мусора уже началась. За три дня было вывезено свыше 6 тысяч тонн мусора. 568 единиц спецтехники работает без перерыва. Радий Хабиров, отметил, что имеются также свои сложности, уборке мусора мешают припаркованные автомобили.

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