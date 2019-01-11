Работает ли мусорная реформа в Башкирии

— Это делается не без ведома администрации района. Скорее всего, их обслуживают другие частные операторы, но такие структуры вывозят мусор только из района и неизвестно куда. В Мишкино муниципалитет заявил, что не будет принимать отходы из других районов. Там отказались от региональных операторов. У них своя свалка и официально туда свозится мусор всего от 1000 человек. Остальные жители свозят сами в лес на несанкционированную свалку, при этом, даже не зная, что у них есть свой полигон, — рассказывает эколог.

Сложности наблюдаются и в столице республики. Мэр города Ульфат Мустафин на первом в 2019 году оперативном совещании открыто признал проблемы перехода на новую систему уборки мусора. По сообщению чиновника, на сегодняшний день не все контейнерные площадки, куда уфимцы выносят мусор, обслуживаются предприятием «САХ». Причина такого положения дел самая банальная – у организации ощутимо не хватает спецтехники.

— Республика, как и вся Россия, не готова к решению этой проблемы. У нас нет инфраструктуры, нет заводов для переработки мусора, население не готово. Маловероятно, что проблема будет решена. Нужно готовиться заранее и не надо резко принимать такие решения. Обидно за сельских жителей, у которых мусор не вывозят, а деньги они платят, — высказался биолог Рашид Хазиахметов.



В итоге стоимость на услуги опустили, но и это плохо сказывается на работе по вывозу и переработке мусора.

— Сегодня региональные операторы не могут осуществлять работу в полном объеме. Плату опустили ниже некуда – по 30 рублей с сельского жителя, и по 70 рублей с городского. На эти деньги невозможно инвестировать в строительство новых объектов и тем более обеспечить работу. Более того, 70% населения попросту не платят за вывоз мусора. Нам потребуется 1-2 года, чтобы убедить людей платить за услугу.

Органы не смогли подготовить контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами. Каждая новая площадка обходится в 150 тысяч рублей. Сейчас временно будут ставить бункера на свалках, куда жители сами будут свозить мусор. В идеале оттуда региональный оператор и будет его вывозить. Думаю, что только к середине года более менее выйдем на устойчивую работу, если не улучшим экономическое состояние — прокомментировал эколог Александр Веселов.

— Говорить о 100% готовности еще рано. На местах еще много нерешенных проблем: население слабо информировано о нормативах и тарифах, сами регоператоры тоже находятся в неведении, — заявил Толкачев.

На данный момент 8 из 36 мусорных полигонов заполнены полностью, также работают 14 мусоросортировочных комплексов. В связи с «мусорной» реформой предстоит построить еще 9 новых полигонов в Баймакском, Белебеевском, Благоварском, Дуванском, Дюртюлинском, Балтачевском, Кармаскалинском, Мелеузовском и Иглинском районах, 26 мусоросортировочных комплекса и 48 мусороперегрузочных пункта.