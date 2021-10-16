Участниками проекта "Билет в будущее" станут 15 тысяч школьников Башкирии

16:43, 16 окт 2021

15 тысяч школьников 6 – 11-х классов Республики Башкортостан станут участниками проекта «Билет в будущее». Проект реализуется Фондом Гуманитарных Проектов в рамках национального проекта «Образования». В 2021 году Региональным оператором проекта в Республике Башкортостан является ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной ориентации РБ».







Цель проекта – формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся 6 – 11-х классов. В 2020 году к проекту присоединилось 85 регионов России. На специализированной цифровой платформе «Билета в будущее» зарегистрировано уже более 10 тысяч школьников 54 муниципальных районов и 9 городских округов.



Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов – общедоступного и школьного. В открытом, общедоступном сегменте, все желающие смогут пройти «примерочную профессий», игровые тесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах. Для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе школы и ученики 6-11 классов этих школ, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки с использованием специальных пособий.

С 4 октября 2021 года для обучающихся проведен Всероссийский профориентационный урок, на котором педагогов-навигаторов познакомили с проектом, рынком труда региона и направлениями профессиональной деятельности в интересном и ярком формате.



А уже с 15 октября 2021 года Историческом парке «Россия-Моя история» г. Уфа будет представлена мультимедийная выставка профессий, которая поможет сориентироваться в мире профессий. На протяжении полутора месяцев школьники смогут примерять самые разные профессии, востребованные в городе.



Ключевым мероприятием проекта станет «Фестиваль профессий», который пройдёт в Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия – Моя история», который смогут посетить самые активные школьники.









Справочно:

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд гуманитарных проектов. Региональный оператор – Центр опережающей профессиональной подготовки.





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