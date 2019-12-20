В Кугарчинском районе инвалиду 6 лет незаконно начислялись коммунальные платежи

Прокуратура Кугарчинского района защитила права инвалида 1 группы, которому необоснованно начислялись коммунальные платежи.





Установлено, что мужчина по договору социального найма проживает в доме, относящемся к муниципальному жилищному фонду.

На протяжении шести лет он добросовестно оплачивал счета за содержание дома, выставленные МУП «Юмагузинский расчетный центр». Общая сумма взносов составила 37 тыс. рублей.Между тем указанный дом не является многоквартирным, предприятие управление им не осуществляло, работы по содержанию и текущему ремонту имущества проводились непосредственно членами семьи нанимателя.С целью защиты прав инвалида прокуратура района внесла представление в адрес директора управляющей компании, потребовав вернуть незаконно взысканные денежные средства.Требования надзорного ведомства удовлетворены, права заявителя восстановлены.