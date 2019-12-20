В Кугарчинском районе инвалиду 6 лет незаконно начислялись коммунальные платежи
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Прокуратура Кугарчинского района защитила права инвалида 1 группы, которому необоснованно начислялись коммунальные платежи.
Установлено, что мужчина по договору социального найма проживает в доме, относящемся к муниципальному жилищному фонду.
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Между тем указанный дом не является многоквартирным, предприятие управление им не осуществляло, работы по содержанию и текущему ремонту имущества проводились непосредственно членами семьи нанимателя.
С целью защиты прав инвалида прокуратура района внесла представление в адрес директора управляющей компании, потребовав вернуть незаконно взысканные денежные средства.
Требования надзорного ведомства удовлетворены, права заявителя восстановлены.
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