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В Кушнаренковском районе прошел праздник «Виноградная лоза»

Добавлено: 25.08.19
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Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе прошел праздник «Виноградная лоза»

Это был пятый по счету праздник, который проводился ежегодно, начиная с 2013 по 2016 год. В 2017 и 2018 году, в связи с большим количеством республиканских мероприятий, праздник не проводился. А в этом году центральная площадь села снова приняла на своей площадке большой праздник винограда, сообщает сайт Newsbash.ru.

Мероприятие началось с посещения руководителей организаций и предприятий района виноградника в микрорайоне Гора, где гостей познакомили с сортовым разнообразием винограда и провели дегустацию винограда и яблок, выращенных на кушнаренковской земле.

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Праздник продолжился на центральной площади села Кушнаренково, где была организована сельскохозяйственная ярмарка и тематическая выставка, оформленная силами сельских поселений и образовательных организаций района.

Официальная часть мероприятия началась с выступления  главы администрации Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина, который поздравил жителей и гостей района с праздником и еще раз подчеркнул историческую уникальность и неповторимость кушнаренковской земли.

Далее, жителей и гостей района ждал праздничный концерт с элементами театрализованного представления в исполнении солистов и коллективов районного дома культуры.

Напомним, что праздник «Виноградная лоза» - бренд Кушнаренковского района. Праздник воспевает кушнаренковскую землю, которая является родиной самой северной виноградной плантации в России. Башкирский, а если точнее, то Кушнаренковский виноград имеет целый ряд особенностей, главной из которой является устойчивость к холоду, что позволяет получать неплохой урожай практически при любой погоде.

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