В Чишмах начнут перерабатывать отходы сахарного производства
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Проект по модернизации Чишминского сахарного завода представили Радию Хабирову на одном из инвестчасов в Доме правительства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Общий объем инвестиций в производство составляет 452 миллиона рублей из которых 202 миллиона - это собственные средства предприятия и 250 миллионов заемные инвестиции. На эти деньги на предприятии будут установлены жомовые прессы сушильное оборудование, склад и оборудование по грануляции готового продукта. Все это позволит полностью перерабатывать до 400 тысяч тон сырого жома, который остается от переработки сахарной свеклы.
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