В Чишмах начнут перерабатывать отходы сахарного производства

Проект по модернизации Чишминского сахарного завода представили Радию Хабирову на одном из инвестчасов в Доме правительства, сообщает сайт Newsbash.ru.





Общий объем инвестиций в производство составляет 452 миллиона рублей из которых 202 миллиона - это собственные средства предприятия и 250 миллионов заемные инвестиции. На эти деньги на предприятии будут установлены жомовые прессы сушильное оборудование, склад и оборудование по грануляции готового продукта. Все это позволит полностью перерабатывать до 400 тысяч тон сырого жома, который остается от переработки сахарной свеклы.

Готовый продукт планируется продавать в Нидерланды, Латвию, Данию, Ирландию, Финляндию, Турцию, рассказал замгендиректора Башкирской мясной компании Ринат Зайнуллин. Стоимость 1 тонны жома — 1500 рублей. Первая партия на экспорт будет отправлена уже в середине 2020 года.