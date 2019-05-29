В Чишминском районе администрацию обязали организовать перевозку детей к школе
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«В школе села Алкино-2 обучаются и проходят дошкольную подготовку дети, проживающие на территории села Алкино, деревни Бахчи, Салихово и села Узытамак. В нарушение законодательства, администрация района, которой подведомственны учебные заведения, не организовала бесплатный подвоз дошкольной группы к месту учебы и обратно», – сообщили в региональной прокуратуре.
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