Жители Чишминского района встали на защиту местной дороги от лесовозов
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Жители Чишминского района решили бороться с вырубкой леса. Однако поводом для этого стала отнюдь не любовь к природе родного края, а желание сберечь недавно выровненную дорогу. Все дело в том, что проселок по деревне Каран-Елга стал пользоваться большой популярностью у водителей лесовоза, хотя он не предназначен для грузовых машин. Кроме того опасная ситуация сложилась и с местным мостом. Свое обращение жители опубликовали в электронной приемной, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Сооружение может не выдержать такой нагрузки и обрушиться. Прошу принять срочные меры и запретить движение по улице деревни и дороге к ней со стороны деревни Боголюбовка, либо обязать предприятие, осуществляющее вырубку лесов, восстановить дорогу, — говорится в их обращении.Напомним, тема вырубки башкирских лесов до сих пор остается острой. К примеру, жительница Белорецка нелегально спилила сосны на четыре миллиона рублей. Преступление раскрылось во время оперативно-профилактического мероприятия «Лес», которое проводили представители Минлесхоза РБ.
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