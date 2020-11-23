Жители Учалинского района жалуются на выбросы пыли, из-за которой уже не видно домов
Учалинский район | 23 ноя 2020 | 17:27
Жительница Башкирии оставила на сайте электронной приемной Главы региона обращение. В письме женщина рассказала, что в деревне Мансурово Учалинского района образовалась настоящая экологическая проблема. Ее источником является ООО «Сангалыкский диоритовый карьер», расположенный на улице Заводская.
В результате добычи камня образуется пыль, которая идет в сторону деревни. По словам жителей, каждый день становится только хуже и хуже. От выбросов вокруг не видно домов и нечем дышать. Особенно жители переживают за детей.
— На протяжении долгих лет очень сильно стали загрязнять экологию деревни. Участился выброс большого количества пыли, людям выходя на улицу реально нечем дышать. Мы просим вас принять какие-либо меры, — написала женщина.
Напомним, ранее житель Калининского района Уфы сообщил, что напротив жилых домов построили промышленную зону. В селе стали часто ездить грузовики и ни разу не проводилось кошение травы вдоль дороги. С обочины не убирали грязь и не занимались устройством уклона. Даже очистку дороги проводили без полива водой, фактически сметая пыль с дороги во дворы жителей.