Жители Учалинского района жалуются на выбросы пыли, из-за которой уже не видно домов

Учалинский район | 23 ноя 2020 | 17:27

Жительница Башкирии оставила на сайте электронной приемной Главы региона обращение. В письме женщина рассказала, что в деревне Мансурово Учалинского района образовалась настоящая экологическая проблема. Ее источником является ООО «Сангалыкский диоритовый карьер», расположенный на улице Заводская.







В результате добычи камня образуется пыль, которая идет в сторону деревни. По словам жителей, каждый день становится только хуже и хуже. От выбросов вокруг не видно домов и нечем дышать. Особенно жители переживают за детей.



— На протяжении долгих лет очень сильно стали загрязнять экологию деревни. Участился выброс большого количества пыли, людям выходя на улицу реально нечем дышать. Мы просим вас принять какие-либо меры, — написала женщина.

Напомним, ранее житель Калининского района Уфы сообщил, что напротив жилых домов построили промышленную зону. В селе стали часто ездить грузовики и ни разу не проводилось кошение травы вдоль дороги. С обочины не убирали грязь и не занимались устройством уклона. Даже очистку дороги проводили без полива водой, фактически сметая пыль с дороги во дворы жителей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: социальные сети