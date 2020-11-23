Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Учалинского района жалуются на выбросы пыли, из-за которой уже не видно домов

Жители Учалинского района жалуются на выбросы пыли, из-за которой уже не видно домов

Жители Учалинского района жалуются на выбросы пыли, из-за которой уже не видно домов

Учалинский район | 23 ноя 2020 | 17:27

Жительница Башкирии оставила на сайте электронной приемной Главы региона обращение. В письме женщина рассказала, что в деревне Мансурово Учалинского района образовалась настоящая экологическая проблема. Ее источником является ООО «Сангалыкский диоритовый карьер», расположенный на улице Заводская.



В результате добычи камня образуется пыль, которая идет в сторону деревни. По словам жителей, каждый день становится только хуже и хуже. От выбросов вокруг не видно домов и нечем дышать. Особенно жители переживают за детей.

— На протяжении долгих лет очень сильно стали загрязнять экологию деревни. Участился выброс большого количества пыли, людям выходя на улицу реально нечем дышать. Мы просим вас принять какие-либо меры, — написала женщина.

Напомним, ранее житель Калининского района Уфы сообщил, что напротив жилых домов построили промышленную зону. В селе стали часто ездить грузовики и ни разу не проводилось кошение травы вдоль дороги. С обочины не убирали грязь и не занимались устройством уклона. Даже очистку дороги проводили без полива водой, фактически сметая пыль с дороги во дворы жителей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: