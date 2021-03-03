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Жители Иглинского района выступили против вырубки лесного массива возле деревни

Жители Иглинского района выступили против вырубки лесного массива возле деревни

Иглинский район | 03 мар 2021 | 10:28

В Иглинском районе республики проходит реконструкция федеральной трассы М5. В связи с ремонтом и расширением дороги на одном из участков запланирована вырубка лесного массива. Однако на защиту деревьев встали жители деревни Ясная Поляна.

Позиция людей была высказана на сайте электронной приемной правительства Башкирии. По словам обратившейся, вырубка леса приведет к усилению в населенном пункте шума от оживленной трассы и ухудшению экологической ситуации из-за увеличения концентрации вредных веществ в воздухе. Если власти примут решение об установке шумоизолирующих стен, это приведет к новым тратам бюджетных средств. Однако неравнодушная женщина предложила альтернативный вариант реконструкции.


— Прошу рассмотреть возможность расширения трассы со стороны, противоположной местонахождению деревни Ясная Поляна. На другой стороне дороги отсутствуют населенные пункты, соответственно, расширение не затронет интересов других жителей, — написала гражданка.

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Источник: proural.info

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