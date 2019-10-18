В Ермекеевском районе школьники пешком преодолевали 3,5 км до учебного заведения

Установлено, что в МОБУ СОШ с. Ермекеево обучаются 479 учащихся, при этом 32 ученика начальных классов ежедневно добирались до учебного заведения, расположенного в районном центре, пешком, преодолевая расстояние от 3 до 3,5 км.
Между тем в соответствии с законодательством образовательные учреждения отвечают за организацию бесплатной транспортировки учеников до места учёбы и обратно, если пешеходная доступность школы превышает 2 км.
В этой связи прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала организовать бесплатный подвоз детей к месту учебы и обратно.
Требования надзорного ведомства удовлетворены, учащиеся ежедневно доставляются на учебу на школьном автобусе. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram