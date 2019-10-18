Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ермекеевском районе школьники пешком преодолевали 3,5 км до учебного заведения

В Ермекеевском районе школьники пешком преодолевали 3,5 км до учебного заведения

Добавлено: 18.10.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Ермекеевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ермекеевском районе школьники пешком преодолевали 3,5 км до учебного заведения

Прокуратура Ермекеевского района добилась надлежащего подвоза школьников к месту учёбы и обратно.


Установлено, что в МОБУ СОШ с. Ермекеево обучаются 479 учащихся, при этом 32 ученика начальных классов ежедневно добирались до учебного заведения, расположенного в районном центре, пешком, преодолевая расстояние от 3 до 3,5 км.

В Ермекеевском районе мужчина несколько раз изнасиловал свою племянницу

Читайте также:

В Ермекеевском районе мужчина несколько раз изнасиловал свою племянницу
Между тем в соответствии с законодательством образовательные учреждения отвечают за организацию бесплатной транспортировки учеников до места учёбы и обратно, если пешеходная доступность школы превышает 2 км.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала организовать бесплатный подвоз детей к месту учебы и обратно.

Требования надзорного ведомства удовлетворены, учащиеся ежедневно доставляются на учебу на школьном автобусе.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bashprok.ru
Фото: mapio.net
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Чишминском районе администрацию обязали организовать перевозку детей к школе
Человек и закон
В Чишминском районе администрацию обязали организовать перевозку детей к школе
В Аскинском районе отсутствовал школьный автобус
Происшествия
В Аскинском районе отсутствовал школьный автобус
В Иглинском районе устранили нарушения температурных норм в школе
Происшествия
В Иглинском районе устранили нарушения температурных норм в школе
В Ермекеевском районе оборудовали парковочные места для инвалидов
Происшествия
В Ермекеевском районе оборудовали парковочные места для инвалидов
В Бурзянском районе инвалидам не был предоставлен транспорт для проезда к месту лечения
Происшествия
В Бурзянском районе инвалидам не был предоставлен транспорт для проезда к месту лечения
В Калтасинском районе 13 школ и 8 детсадов не оснащены видеокамерами
Происшествия
В Калтасинском районе 13 школ и 8 детсадов не оснащены видеокамерами
В Башкирии инвалиды были вынуждены сами добираться до места лечения и обратно
Общество
В Башкирии инвалиды были вынуждены сами добираться до места лечения и обратно
Башкирский минздрав обязали организовать проезд на гемодиализ больным из Белорецкого района
Общество / Человек и закон
Башкирский минздрав обязали организовать проезд на гемодиализ больным из Белорецкого района
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: