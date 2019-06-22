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В Башкирии при поддержке Газпромбанка построят новые теплицы

Добавлено: 22.06.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии при поддержке Газпромбанка построят новые теплицы

Соглашение о сотрудничестве сегодня в присутствии врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова подписали ио вице-премьера — министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Файзрахманов, гендиректор ГУСП Совхоз «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов и управляющий филиалом Газпромбанка в Уфе Роза Уразгильдеева, следует из сообщения банка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Соглашение подразумевает строительство нового тепличного комплекса в Башкирии на принципах ГЧП. Теплицы займут площадь в 45 га и будут сданы к 2024 году. Для полной реализации проекта понадобится около 11 млрд рублей, 7,8 млрд из которых - заемные средства. С помощью нового производства в регионе создадут сотни рабочих мест. Предполагается, что в теплицах каждый год будут выращивать по 35 тысяч тонн сельхозпродукции.

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По словам вице-президента и начальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера, в сельском хозяйстве России подобный проект с применением механики ГЧП станет первым.
«Опыт разработки такой финансовой структуры мы без сомнения будем воспроизводить и в других регионах страны», - сказал Бруссер.
В свою очередь Роза Уразгильдеева отметила, что успех в исполнении такого проекта даст возможность ускорить модернизацию постепенно устаревающего тепличного комплекса. При этом будут увеличены налоговые поступления как в муниципальный и региональный, так и в федеральный бюджеты. Немаловажным станет и создание на базе комплекса новых рабочих мест и значительного увеличения свежих овощей местного производства.

Башкирия и Газпромбанк отмечают «значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства». Возможно, тепличный агрокомплекс откроет в регионе целую серию таких совместных сельскохозяйственных проектов.

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