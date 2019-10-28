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Ильшат Фазрахманов назначен министром сельского хозяйства Республики Башкортостан

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 48
Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Ильшат Фазрахманов назначен министром сельского хозяйства Республики Башкортостан

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром сельского хозяйства Республики Башкортостан назначен Ильшат Фазрахманов.


Справка:
Фазрахманов Ильшат Ильдусович родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «Ветеринария» и «Бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук.

Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье

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Фазрахманов Ильшат Ильдусович - биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье
Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.
В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар».
В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро».
В 2003–2008 годах – главный специалист отдела экономической политики, главный консультант отдела экономики, финансов и внешних связей Управления экономического развития и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2008–2010 годах – главный консультант, советник отдела по работе с территориями Управления по работе с территориями, кадрового обеспечения и государственных наград Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2010–2012 годах – заведующий сводно-аналитическим отделом, заместитель начальника управления – заведующий отделом инфраструктурного развития Контрольно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2015–2016 годах – глава Администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
В 2016–2017 годах – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.
В 2017–2018 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан.
В 2018 – 2019 годах – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан.


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Источник: sterlegrad.ru
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