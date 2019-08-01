Аграрии Башкортостана собрали более 50 тысяч тонн зерна озимых

Более 50 тысяч тонн зерна озимых культур намолотили аграрии Башкортостана к сегодняшнему дню. В Мелеузовском районе уже приступили к уборке ячменя, средняя урожайность которого – 30 центнеров с гектара. И это несмотря на то, что с начала лета там практически не было дождей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Техника к работе готова. Остаётся пристыковать жатку к комбайну – и в поле. Эти две импортные сельхозмашины были приобретены прямо перед началом уборки. Штурвал одной из них доверили пусть и молодому, но уже опытному Уралу Утяеву. Работать на такой технике – одно удовольствие, говорит механизатор. Высокопроизводительная, мощная и напичканная электроникой. Комбайн даже оборудован системой автокопирования поверхности.

«Это копирование поверхности земли. Жатка идет сама, копирует. Выше, ниже она убирает. Уровень настраиваешь только, и он сам едет. Потому что глазами не углядишь, он может запахать где-то бугор, где-то жатка запашет».

«Озимой пшеницы мы в прошлом году посеяли 2800 гектаров, вроде бы увеличили площади. Но в этом году нестандартная ситуация вот – морозы весенние до -12, -14 градусов способствовали тому, что мы половину площадей подсеяли той же пшеницей».

На полях хозяйства «Ашкадарский», помимо двух импортных, работают ещё 16 отечественных комбайнов. Сейчас механизаторы на уборке ячменя. Урожайность от 24 до 40 центнеров. И это учитывая, что за последние пару месяцев здесь не упало ни капли дождя, говорит руководитель предприятия. Если бы не применяемая технология возделывания почвы, и вовсе могли остаться ни с чем. Здесь уже шестой год практикуют No-Till, что позволяет снизить влагопотери в почве. От засухи, конечно, получилось уберечься, но вот от весенних заморозков спастись не удалось.К уборке здесь приступили в конце прошлой недели. Уже можно с уверенностью говорить, что весенние морозы серьезно сказались на урожае озимых. 24 центнера пшеницы с гектара – это не тот показатель, которого ожидали в хозяйстве. Но одна культура, как говорится, покрывает другую, и выводы об урожае 2019 можно будет делать после окончания страды.

Сразу 10 комбайнов красиво идут в ряд. Это обычный формат работы в этом хозяйстве. Убрали дружно одно поле и сразу перекинулись на другое. Дорога каждая минута. Ведь к 1 сентября здесь планируют завершить уборку зерновых. А площади огромные – около 11 тысяч гектаров.

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Автор: Руслан Батыргареев