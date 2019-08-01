Аграрии Башкортостана собрали более 50 тысяч тонн зерна озимых

Более 50 тысяч тонн зерна озимых культур намолотили аграрии Башкортостана к сегодняшнему дню. В Мелеузовском районе уже приступили к уборке ячменя, средняя урожайность которого – 30 центнеров с гектара. И это несмотря на то, что с начала лета там практически не было дождей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Техника к работе готова. Остаётся пристыковать жатку к комбайну – и в поле. Эти две импортные сельхозмашины были приобретены прямо перед началом уборки. Штурвал одной из них доверили пусть и молодому, но уже опытному Уралу Утяеву. Работать на такой технике – одно удовольствие, говорит механизатор. Высокопроизводительная, мощная и напичканная электроникой. Комбайн даже оборудован системой автокопирования поверхности.
«Это копирование поверхности земли. Жатка идет сама, копирует. Выше, ниже она убирает. Уровень настраиваешь только, и он сам едет. Потому что глазами не углядишь, он может запахать где-то бугор, где-то жатка запашет».
На полях хозяйства «Ашкадарский», помимо двух импортных, работают ещё 16 отечественных комбайнов. Сейчас механизаторы на уборке ячменя. Урожайность от 24 до 40 центнеров. И это учитывая, что за последние пару месяцев здесь не упало ни капли дождя, говорит руководитель предприятия. Если бы не применяемая технология возделывания почвы, и вовсе могли остаться ни с чем. Здесь уже шестой год практикуют No-Till, что позволяет снизить влагопотери в почве. От засухи, конечно, получилось уберечься, но вот от весенних заморозков спастись не удалось.
Ильдус Халитов, руководитель хозяйства:
«Озимой пшеницы мы в прошлом году посеяли 2800 гектаров, вроде бы увеличили площади. Но в этом году нестандартная ситуация вот – морозы весенние до -12, -14 градусов способствовали тому, что мы половину площадей подсеяли той же пшеницей».
К уборке здесь приступили в конце прошлой недели. Уже можно с уверенностью говорить, что весенние морозы серьезно сказались на урожае озимых. 24 центнера пшеницы с гектара – это не тот показатель, которого ожидали в хозяйстве. Но одна культура, как говорится, покрывает другую, и выводы об урожае 2019 можно будет делать после окончания страды.
Сразу 10 комбайнов красиво идут в ряд. Это обычный формат работы в этом хозяйстве. Убрали дружно одно поле и сразу перекинулись на другое. Дорога каждая минута. Ведь к 1 сентября здесь планируют завершить уборку зерновых. А площади огромные – около 11 тысяч гектаров.