Стало известно, в каких районах Башкирии дополнительно установили 115 новых дорожных камер
115 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в дополнение к работающим 265 комплексам появились в 18 муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба гостранса республики.
Новые камеры установлены в Архангельском – 2 единицы, Баймаке – 13 единиц, в Гафурийском районе – две единицы, Зианчуринском районе – 17 единиц, Зилаирском районе – 8 единиц, Иглинском районе – одна камера, Ишимбае – 10 единиц, Калтасинском районе – 9 единиц, Краснокамском районе – 3 единицы, Кугарчинском районе – 12 единиц, Куюргазинском районе – 6 единиц, Мелеузовском районе – 3 единицы, Нуримановском районе – 7 единиц, Стерлибашевском районе – одна камера, Стерлитамакском районе – 3 единицы, Фёдоровском районе – 5 единиц, Хайбуллинском районе – 5 единиц, Кумерату – 10 единиц.
Отмечено, что комплексы фиксируют нарушения скоростного режима.