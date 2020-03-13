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Стало известно, в каких районах Башкирии дополнительно установили 115 новых дорожных камер

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Экономика
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Стало известно, в каких районах Башкирии дополнительно установили 115 новых дорожных камер

115 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в дополнение к работающим 265 комплексам появились в 18 муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба гостранса республики.

Новые камеры установлены в Архангельском – 2 единицы, Баймаке – 13 единиц, в Гафурийском районе – две единицы, Зианчуринском районе – 17 единиц, Зилаирском районе – 8 единиц, Иглинском районе – одна камера, Ишимбае – 10 единиц, Калтасинском районе – 9 единиц, Краснокамском районе – 3 единицы, Кугарчинском районе – 12 единиц, Куюргазинском районе – 6 единиц, Мелеузовском районе – 3 единицы, Нуримановском районе – 7 единиц, Стерлибашевском районе – одна камера, Стерлитамакском районе – 3 единицы, Фёдоровском районе – 5 единиц, Хайбуллинском районе – 5 единиц, Кумерату – 10 единиц.

Отмечено, что комплексы фиксируют нарушения скоростного режима.

Источник: ufa.aif.ru
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