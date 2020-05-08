В Башкирии материнский капитал можно оформить дистанционно

Во время режима самоизоляции выходить из дома разрешается при наличии исключительных причин, которые предусмотрены режимом. В остальных случаях выход из дома запрещен. В таких условиях тяжело оформить документы на получение средств материнского капитала. Инструкцию о дистанционной подаче документов опубликовали на сайте Госдумы.







Напоминаем, что материнский капитал полагается тем семьям, где с 2007 года родился либо усыновлен второй ребенок. Сумма сертификата равняется 616 617 рублей.









В 2020 году в данный закон внесены изменения. Согласно которым, семьи, где с 1 января 2020 года родился первенец, имеют право на материнский капитал в сумме 466 617 рублей.Заявление на получение сертификата теперь можно подать через личный кабинет на сайте ПФР, либо по почте. После этого родителя пригласят в Пенсионный фонд к назначенному времени. Он должен представить документы личного характера (паспорт, св-во о рождении и другие).После того, как в Пенсионном фонде примут положительное решение о предоставлении материнского капитала сертификат сформируется автоматически. Заявитель сможет его увидеть в личном кабинете на портале Госуслуг или сайте ПФР.Дополнительно сообщаем, что на детей, которые появились на свет с 15 апреля 2020 года, маткапитал оформляется автоматически и подавать заявление для этого не нужно. Информацию о получении семьей сертификата можно будет найти в личном кабинете на портале Госуслуг, либо сайте ПФР. После получения сертификата в электронном виде, семья сможет распоряжаться материнским капиталом.Воспользоваться им можно также дистанционно из дома. Заявление о распоряжении средствами можно подать в личном кабинете на сайте ПФР. Средства используются только по безналичному расчету. Незаконными являются любые схемы, которые предлагают обналичивание средств маткапитала. При этом важно помнить, что владельца материнского капитала, который решается участвовать в различных схемах обналичивания, могут признать соучастником преступления по делу о нецелевом использовании государственных средств.

Материнским капиталом можно воспользоваться для улучшения жилищных условий сразу в банках, которые заключили соглашение с ПФР. Актуальный список можно найти на сайте. Это упростит ваши действия: вместо обращений в банк и Пенсионный фонд можно обратиться только в банк.



Напоминаем, что Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности программы материнского капитала.

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