В Башкирии врачам дефицитных специальностей будут платить по миллиону рублей
В республике приняли решение оказать поддержку врачам дефицитных специальностей - им будут выплачивать по 1 млн рублей при приеме на работу. Данное постановление подписал глава региона Радий Хабиров.
На эту материальную помощь могут рассчитывать врачи дефицитных специальностей, которые устроились работать в государственные медицинские учреждения региона. Реализация выдачи единовременной выплаты возложена на региональный Минздрав.
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Кроме того, в трудовом договоре будет прописано о том, что врачу необходимо отработать как минимум 5 лет в данном медицинском учреждении. В том случае, если медицинский работник примет решение расторгнуть трудовой договор, деньги нужно будет вернуть в бюджет.
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