В Башкирии врачам дефицитных специальностей будут платить по миллиону рублей

В республике приняли решение оказать поддержку врачам дефицитных специальностей - им будут выплачивать по 1 млн рублей при приеме на работу. Данное постановление подписал глава региона Радий Хабиров.







На эту материальную помощь могут рассчитывать врачи дефицитных специальностей, которые устроились работать в государственные медицинские учреждения региона. Реализация выдачи единовременной выплаты возложена на региональный Минздрав.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Не реже одного раза в год будет утверждаться перечень дефицитных специальностей. Его будут формировать исходя из потребностей медучреждений республики.Кроме того, в трудовом договоре будет прописано о том, что врачу необходимо отработать как минимум 5 лет в данном медицинском учреждении. В том случае, если медицинский работник примет решение расторгнуть трудовой договор, деньги нужно будет вернуть в бюджет.