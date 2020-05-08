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В Башкирии врачам дефицитных специальностей будут платить по миллиону рублей

Рубрика: Общество / Здравоохранение
В Башкирии врачам дефицитных специальностей будут платить по миллиону рублей

В республике приняли решение оказать поддержку врачам дефицитных специальностей - им будут выплачивать по 1 млн рублей при приеме на работу. Данное постановление подписал глава региона Радий Хабиров.



На эту материальную помощь могут рассчитывать врачи дефицитных специальностей, которые устроились работать в государственные медицинские учреждения региона. Реализация выдачи единовременной выплаты возложена на региональный Минздрав.

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Не реже одного раза в год будет утверждаться перечень дефицитных специальностей. Его будут формировать исходя из потребностей медучреждений республики.

Кроме того, в трудовом договоре будет прописано о том, что врачу необходимо отработать как минимум 5 лет в данном медицинском учреждении. В том случае, если медицинский работник примет решение расторгнуть трудовой договор, деньги нужно будет вернуть в бюджет.

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