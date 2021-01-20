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Башкирия по дефициту бюджета заняла 5 место среди регионов России

Башкирия по дефициту бюджета заняла 5 место среди регионов России

| 20 янв 2021 | 16:02

Башкирия вошла в число регионов с самым высоким дефицитом бюджета по итогу 2020 года. Об этом сообщили в РБК. По данным издания, в республике дефицит составил -14%, что равно 37,7 миллиарда рублей.



В антирейтинге наш регион занял пятое место, уступив Кемеровской и Тюменской областям, Удмуртской Республике и ЯНАО. Помимо прочего, по итогу 2020 года госдолг Башкирии вырос на 5,5 миллиарда рублей – с 13,5 до 19 миллиардов рублей.

Эксперты объяснили бюджетный дефицит кризисом, связанным с пандемией, снижением цен на нефть, тратами на борьбу с COVID-19. Превышение расходов над доходами зафиксировано в 58 из 85 регионов России. С профицитом бюджета из 2020 года вышли Чукотский автономный округ, Воронежская область, Алтайский край, Республика Мордовия, Тверская область и другие.

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Источник: proural.info

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