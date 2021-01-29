В Октябрьском к юбилею города благоустроят сразу три территории

Октябрьский | 29 янв 2021 | 20:16

В этом году башкирский город Октябрьский отметит своё 75-летие. К предстоящему юбилею здесь будут благоустроены три общественные территории, выбранные по итогам рейтингового голосования самими горожанами.







В администрации города рассказали, что запланировано благоустройство парка между улицами Шашина и Закирова, парка между 29-м микрорайоном и АЗС «Лукойл» и территории в районе школы №8, где будет завершено благоустройство, начатое ещё в 2020 году. Эти проекты финансируются в рамках реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».



Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ пояснили, что концепции благоустройства обоих парков разработал «Институт развития городов и сёл Башкортостана». По итогам конкурсных процедур был определён подрядчик на благоустройство этих общественных территорий – это ООО «УралСпецСтрой». Символично, что этот же подрядчик выполнял реконструкцию Дома дружбы народов к 70-летию города, а теперь к 75-летию Октябрьского будет благоустраивать новые парки.

Все дизайн-проекты благоустройства общественных территорий города размещены на портале «современный-октябрьский.рф». Предварительно проекты парков выносились на общегородское обсуждение, был организован обмен мнениями и сбор предложений от горожан для включения в окончательный проект.





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Фото: современный-октябрьский.рф