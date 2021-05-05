Власти Уфы подарят ветеранам ВОВ одеяла за 1 тысячу рублей

Уфа | 05 май 2021 | 12:22

Власти Уфы закупят 50 стеганых одеял для тех, кто освободил страну от фашистских захватчиков. Текстиль обойдется бюджету в 1126 рублей за штуку. Поставщика выбрали перед затяжными майскими праздниками. Тендер проводил Центр организации и проведения конкурсных процедур Уфы. Эти одеяла предназначены для поздравления ветеранов ВОВ к 9 Мая. Всего на эти подарки потратят 56 383,50 рубля из городского бюджета.







— Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, быть безопасным и отвечать требованиям законодательства РФ и требованиям ГОСТ Р 55857–2013, — заключили власти.



Вместе с тем чиновники тратят миллионы на оснащение «белого дома» в Уфе. Телевизоры, диваны, ресепшен за 1,5 миллиона решили они купить на майских праздниках. Цена вопроса — почти 10 миллионов рублей.





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