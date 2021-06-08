На перелет участников фольклориады в Уфе из бюджета Башкирии потратят 65 млн рублей

08 июн 2021 | 18:27

Власти Башкирии потратят 56 миллионов на перелет участников фольклориады в Уфе. Деньги пойдут из регионального бюджета







Власти Башкирии потратят на авиаперелет участников VI Всемирной фольклориады из Москвы в Уфу и обратно 56 миллионов 507 тысяч 500 рублей. Всего же планируется выполнить как минимум 14 рейсов — по семь в каждую сторону. Об этом гласят документы с сайта госзакупок. Тендер на осуществление заказа объявили сегодня, 8 июня. Заказчиком выступил Республиканский центр народного творчества. Деньги выделят из регионального бюджета на 2021 год.



Согласно техзаданию, салон самолета должен вмещать не менее 189 пассажиров, но не более 225. Им нужно будет помочь при размещении на борту и с багажом в экономклассе, обеспечить их единоразово горячим питанием. Наличие кондиционера обязательно, согласно условиям контракта.

Ранее сообщалось о том, что организаторы Фольклориады в Уфе должны пройти вакцинацию от коронавируса.





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