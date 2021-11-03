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Стало известно о размере зарплаты Главы Башкирии

Стало известно о размере зарплаты Главы Башкирии

10:40, 03 ноя 2021

В ближайшее время депутаты Курултая Башкирии рассмотрят проект бюджета Башкирии на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы. В главном финансовом документе республики прописаны затраты на содержание государственного аппарата и штата местных чиновников. Отдельной строкой там указана зарплата руководителя региона.

Согласно проекту бюджета, в 2023 и 2024 годах зарплата главы Башкирии составит 5,8 млн рублей в год. Точно такая же сумма была прописана и в бюджете региона на 2021 год. Это значит, что официальный заработок Радия Хабирова в ближайшие годы увеличиваться не будет.

Проект бюджета Башкирии на 2022 и последующие два года еще будет корректироваться, а впереди документ еще ждут общественные обсуждения. На данный момент Минфин предлагает принять его с дефицитом в 15 млрд рублей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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