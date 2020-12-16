Стала известна примерная зарплата Хабирова на посту Главы Башкирии

| 16 дек 2020 | 09:20

По проекту бюджета Башкирии на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 года глава республики Радий Хабиров заработает 17,4 млн рублей: его годовая зарплата составит 5,8 млн рублей, а месячная – около 480 тысяч рублей.







С этим пунктом расходов региональной казны можно ознакомиться в соответствующем законопроекте [стр. 256 и 454], который внес сам руководитель РБ. Отметим, что этот документ еще не принят, депутаты башкирского парламента будут рассматривать его уже во втором чтении 17 декабря.



Пресс-секретарь администрации главы Диана Ихсанова сообщила, что в «указанную в проекте сумму» заработной платы Хабирова включены «социальные выплаты и налоги».

Ранее сообщалось о том, что Хабиров внес обширные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Обновленный документ появился на сайте правовой информации сегодня, 15 декабря. Новые положения указа вступают в силу сегодня и будут актуальны как минимум до 18 января.





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