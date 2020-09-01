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Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности

Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 01 сен 2020 | 10:27

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в Указ о повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Из документа следует, что обязательный режим самоизоляции необходимо будет соблюдать только гражданам, находящимся в соцучреждениях – данная мера действительна до 15 сентября включительно.



Также в Указе зафиксировано открытие с 1 сентября детских игровых комнат, детских развлекательных центров, в том числе находящихся в ТРЦ и домах культуры. Помимо этого в документе сказано о начале работы кинотеатров, бань, саун, фуд-кортов в ТРЦ. С 15 сентября власти республики откроют и театрально-концертные организации.

Радий Хабиров высказался о смягчении режима повышенной готовности

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Социальные учреждения Башкирии продолжат работать автономно до 5 сентября включительно. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, вчера, 31 августа, на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров высказался о смягчении режима повышенной готовности.
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Источник: gorobzor.ru

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