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В России вырос размер материнского капитала и ряда пособий

В России вырос размер материнского капитала и ряда пособий

09:30, 01 фев 2022

Маткапитал и другие социальные выплаты в России проиндексированы с 1 февраля на 8,4% соответственно уровню инфляции. Об этом стало известно из постановлений Минтруда.

Размер материнского капитала на первого ребенка власти увеличили до 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей, — в случае, если семья не получала ее на первого ребенка. Кроме того, вырастет ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС). Размер единовременного пособия при рождении малыша увеличится с 18 886,32 рублей до 20 472,77 рублей.

Что касается вышедших на пенсию, средний размер страховой выплаты по старости составит 18 984 рубля. Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля начнут действовать штрафы для предприятий, у которых до сих пор нет систем контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Повысятся штрафы за немаркированный табак и алкоголь. Также с 1 февраля вступит в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.

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Источник: ura.news
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