В Благовещенском районе планируют наладить производство нетканых материалов
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Инвестиционный проект по производству нетканых материалов планируют реализовать в моногороде Благовещенск. Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономического развития РБ Сергея Новикова и гендиректора российской компании ООО «НПК Славрос» Павла Готовцева.
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Сергей Новиков отметил, что Башкортостан заинтересован в создании таких производств и максимально окажет поддержку в решении вопросов инвестора.
Справка. ООО «НПК Славрос» на рынке геосинтетики с 2001 года. Предприятие специализируется на производстве экструдированных ориентированных георешеток, объемных георешеток (геоячеек), геомембран, дренажных композитов и геотекстиля. Основная цель – способствовать повышению качества строящихся и реконструируемых объектов и сооружений транспортной и отраслевой инфраструктуры России. В качестве сырья компания использует полимерные материалы (полиэтилен, полипропилен, полиэфир) ведущих отечественных производителей. Развита дилерская сеть, покрывающая более чем 37 регионов РФ.
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