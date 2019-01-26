В Благовещенском районе планируют наладить производство нетканых материалов

Инвестиционный проект по производству нетканых материалов планируют реализовать в моногороде Благовещенск. Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономического развития РБ Сергея Новикова и гендиректора российской компании ООО «НПК Славрос» Павла Готовцева.



В ходе переговоров стороны договорились о проработке решения вопроса о строительстве инженерной инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит порядка 750 млн рублей, планируется создать более 100 новых рабочих мест.Сергей Новиков отметил, что Башкортостан заинтересован в создании таких производств и максимально окажет поддержку в решении вопросов инвестора.. ООО «НПК Славрос» на рынке геосинтетики с 2001 года. Предприятие специализируется на производстве экструдированных ориентированных георешеток, объемных георешеток (геоячеек), геомембран, дренажных композитов и геотекстиля. Основная цель – способствовать повышению качества строящихся и реконструируемых объектов и сооружений транспортной и отраслевой инфраструктуры России. В качестве сырья компания использует полимерные материалы (полиэтилен, полипропилен, полиэфир) ведущих отечественных производителей. Развита дилерская сеть, покрывающая более чем 37 регионов РФ.