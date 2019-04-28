Гороскоп на 28 апреля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 мая 2019 года в 1:47. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 мая в 00:13.

Фаза Луны 28 апреля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 28.04.2019 - 22-23 лунный день.

Луна в знаке зодиака 28.04.2019 - Луна в Водолее.



Между вами и окружающими сегодня возможны постоянны размолвки. Проявите мудрость и не ссорьтесь из-за пустяков. Вступайте в полемику лишь тогда, когда необходимо обсудить действительно важные, принципиальные для вас детали. Такой подход будет наиболее продуктивным и в деловой сфере, и в личной жизни, и в неформальных дружеских отношениях.Налаживайте отношения с кредиторами. Возможно, вам стоит пересмотреть условия аренды или займа. Однако не спешите объявлять о своих намерениях и не торопитесь принимать чужие предложения в этой сфере. Ограничьтесь размышлениями, сравнениями, скрупулезной оценкой собственных возможностей и перспектив. Есть вероятность потери денег вследствие ошибки, забывчивости, мошенничества.Этот день вы можете провести за рулем или в постоянных перемещениях. Возможны интенсивные переговоры и перманентные споры, в том числе со случайными попутчиками. Уделите внимание контактам с людьми, которых давно не видели (не слышали). Возможно, вы наконец разрешите былые неясности и узнаете недостающие детали ситуации.Если вы хотите, чтобы вас полюбили, полюбите в первую очередь себя сами. Если вы даже себе не нужны, то неужели найдется в этом мире человек, которому вы понадобитесь?! Если таковой есть, тоже расслабляться не стоит: он теоретически в любой момент может уйти.Чем больше усилий прикладывается, тем больше тумана вокруг. Возможно, вам придётся принять участие в закулисных действиях. Будьте особенно внимательны, если их начали не вы, а кто-то другой. В это время нежелательно работать с важной документацией, вести переговоры и переписку.Начало дня располагает к повышенной придирчивости. Вы можете цепляться к мелочам даже тогда, когда в этом уже нет никакой необходимости: например, дотошно выяснять, сколько денег вам причитается в случае выполнения той или иной работы в будущем.Именно в это время у вас появится возможность свободно общаться с интересными людьми и демонстрировать собственные находки. Одинокие представители знака смогут найти себе пару: например, достойного спутника на вечеринку. В первой половине дня постарайтесь не тратить понапрасну ни силы, ни деньги.Дневные часы сегодня будут заполнены обычными повседневными делами: например, хозяйственными, служебными, родственными. Могут оставаться актуальными вопросы, связанные с лечением, поездками, деловыми переговорами, мелким взаимообменом, поисками полезных сведений, заполнением бумаг.Рабочий день можно целиком посвятить рутине. Скорее всего, ее у вас накопилось достаточно и вы не будете скучать. Не начинайте в это время новые дела: велика вероятность быстрого проигрыша. Вечером примите во внимание привычки партнёра.Помните о чувстве меры, во всем ищите золотую середину. Не нарушайте юридических норм и признанных эстетических канонов. Смутные догадки, неприятные подозрения и невеселые воспоминания держите при себе. Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы станете одним из главных центров притяжения для окружающих.Подавляйте в себе приступы беспричинной раздражительности, они вас нисколько не украшают. Если причина действительно существует (например, вы поругались с начальником или плохо себя чувствуете), старайтесь не подвергать себя лишним нагрузкам.Благодаря потрясающему хладнокровию вы можете долго держать под контролем свои самые сильные переживания. Между тем среди них могут встречаться не самые приятные эмоции. Страсть, зависть, обида, месть способны вплоть до вечера подтачивать вас изнутри.