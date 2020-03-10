Гороскоп на 10 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 10 марта, звезды советуют остерегаться необдуманных поступков. Иногда лучше повременить с решением, казалось бы, очень острых вопросов.
Овны
Сегодня особенно сильна ваша интуиция. Используйте ее для решения деловых задач – они окажутся самыми актуальными на повестке дня.
Тельцы
Постарайтесь внимательнее присмотреться к окружающим вас людям. Сегодня некоторые личности могут предстать перед вами с неожиданной стороны и сыграть в вашей жизни значительную роль.
Близнецы
Вам следует сегодня обратить внимание на свое здоровье. Не стоит жертвовать собой – возможны неприятные последствия.
Раки
Сегодня ваш талант дипломата проявится особенно выразительно. Вы можете воспользоваться этим в любой из сфер своей жизни – результат не заставит ждать.
Львы
Сделайте акцент на личных отношениях – будь то друзья или семья. Именно сегодня общение с близкими людьми будет особенно плодотворным.
Девы
Сегодня вам будет казаться, что все люди в вашем окружении нарочно пытаются вывести вас из себя. Не горячитесь: ни у кого нет такой цели, возможно, вы просто встали не с той ноги, и вам следует поменять отношение к ситуации.
Весы
В этот день вам следует стоять на своем. Особенно – в рабочей сфере. Рисковать своим положением не нужно, однако прогибаться под мнение большинства также не стоит – в конце концов вы все равно окажетесь правы.
Скорпионы
Постарайтесь сегодня доделать все мелкие дела. После этого вы почувствуете огромное облегчение – и это чувство выполненного долга поможет вам прийти к более крупным начинаниям.
Стрельцы
Постарайтесь не рисковать. Чем более размеренно пройдет ваш день, тем меньше вы потерпите убытков – финансовых и эмоциональных.
Козероги
Вам стоит перестать стесняться своих проблем. Поймите, что неприятные ситуации происходят не только с вами. Доверьте свои переживания близким людям – они обязательно откликнутся и поддержат.
Водолеи
Сегодня вы будете находиться в самом центре внимания, где бы ни оказались. Не теряйтесь – воспользуйтесь моментом, чтобы донести до окружающих важные для вас мысли.
Рыбы
Попытайтесь обойтись без помощи посторонних людей – доверьтесь своей интуиции. Сегодня никто не разберется в ваших делах лучше, чем вы сами.
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