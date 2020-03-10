Гороскоп на 10 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 10 марта, звезды советуют остерегаться необдуманных поступков. Иногда лучше повременить с решением, казалось бы, очень острых вопросов.



Овны

Сегодня особенно сильна ваша интуиция. Используйте ее для решения деловых задач – они окажутся самыми актуальными на повестке дня.







Тельцы

Постарайтесь внимательнее присмотреться к окружающим вас людям. Сегодня некоторые личности могут предстать перед вами с неожиданной стороны и сыграть в вашей жизни значительную роль.



Близнецы

Вам следует сегодня обратить внимание на свое здоровье. Не стоит жертвовать собой – возможны неприятные последствия.



Раки

Сегодня ваш талант дипломата проявится особенно выразительно. Вы можете воспользоваться этим в любой из сфер своей жизни – результат не заставит ждать.



Львы

Сделайте акцент на личных отношениях – будь то друзья или семья. Именно сегодня общение с близкими людьми будет особенно плодотворным.



Девы

Сегодня вам будет казаться, что все люди в вашем окружении нарочно пытаются вывести вас из себя. Не горячитесь: ни у кого нет такой цели, возможно, вы просто встали не с той ноги, и вам следует поменять отношение к ситуации.



Весы

В этот день вам следует стоять на своем. Особенно – в рабочей сфере. Рисковать своим положением не нужно, однако прогибаться под мнение большинства также не стоит – в конце концов вы все равно окажетесь правы.



Скорпионы

Постарайтесь сегодня доделать все мелкие дела. После этого вы почувствуете огромное облегчение – и это чувство выполненного долга поможет вам прийти к более крупным начинаниям.



Стрельцы

Постарайтесь не рисковать. Чем более размеренно пройдет ваш день, тем меньше вы потерпите убытков – финансовых и эмоциональных.









Козероги

Вам стоит перестать стесняться своих проблем. Поймите, что неприятные ситуации происходят не только с вами. Доверьте свои переживания близким людям – они обязательно откликнутся и поддержат.



Водолеи

Сегодня вы будете находиться в самом центре внимания, где бы ни оказались. Не теряйтесь – воспользуйтесь моментом, чтобы донести до окружающих важные для вас мысли.



Рыбы

Попытайтесь обойтись без помощи посторонних людей – доверьтесь своей интуиции. Сегодня никто не разберется в ваших делах лучше, чем вы сами.



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