Гороскоп на 13 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 марта – период убывающей Луны. Звезды советуют не откладывать решение возникших проблем. Не совершайте эту ошибку, даже если имеется огромный соблазн: потом может быть уже поздно!



Овны

Вам может представиться шанс исправить что-то из своих прошлых ошибок. Или как минимум в похожей ситуации их не повторять.







Тельцы

В этот день вы будете искать одобрения у окружающих, чтобы оставаться счастливым. Не будьте слишком чопорны - снобизм вреден для здоровья.



Близнецы

Если сегодня вы пойдете на компромисс, то сможете выиграть больше, чем проиграть. Если же продолжать тянуть волынку, ситуация не улучшится.



Раки

Вам придется стать примером для других. Вполне возможно, что ваша скромность сделает это положение несколько неуютным, но важно понять, что вами восхищаются заслуженно.



Львы

Немало произойдет событий, которые могут испортить ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам конца и края не будет.



Девы

Не торопитесь подводить итоги под тем занятием, которое придется на этот день. Ваша задача более многогранна, чем вам кажется. Она требует вдумчивого подхода.



Весы

Есть риск попасть впросак из-за недостатка дипломатичности и нежелания идти в спорных вопросах на компромисс. Сделайте все необходимое, чтобы избежать в этот день чрезмерной авторитарности в поступках и словах — она будет угадываться даже в незначительных выражениях.



Скорпионы

Подходящее время для того, чтобы взять в свои руки контроль над ситуацией или начать воплощать в жизнь свои планы, даже самые амбициозные и нереальные.



Стрельцы

Сегодня вам необходимо быстро и четко выполнять поставленные задачи. Только в таком случае любые начинания окажутся успешными.









Козероги

Делитесь своим жизненным опытом с теми, кто спрашивает у вас советы. Подобная схема взаимоотношений будет полезна обеим сторонам.



Водолеи

Не старайтесь играть по канонам мудрых психологических книг. Это лишит вас естественности поведения, будет сковывать и связывать по рукам и ногам.



Рыбы

Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Они могут ввязать вас в неприятные истории.



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