Гороскоп на 18 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 18 марта, звезды советуют быть осторожнее с тем, что вам неизвестно. Прежде чем доверять незнакомцам или посещать новые места, убедитесь в том, что вы контролируете ситуацию.



Овны

Ожидания от этого дня могут не оправдаться. Луна снижает возможность вашего влияния на исход различных ситуаций. Держите под контролем деловые вопросы, особенно если успех зависит от эффективности вашего взаимодействия с партнерами.







Тельцы

Воодушевления и энергии будет в достатке, но может не найтись достойного объекта для приложения сил. Чтобы день не прошел впустую, нужно выложиться в текущих делах.



Близнецы

У Близнецов удачный день, если не планировать ничего нового. Можно заниматься одновременно несколькими делами. Вам понравится эмоциональная насыщенность этого дня, возможность получить новости из разных источников. Хороший день для флирта, обмена знаками внимания, подарками.



Раки

Сейчас формируются ваши материальные перспективы, но все требует терпения и умения налаживать связи с самыми разными людьми. Ваша интуиция подскажет, как повести себя в каждом конкретном случае.



Львы

В течение дня дела будут двигаться по накатанной колее. Постарайтесь завершить то, что считаете наиболее актуальным на данный момент. Назревают новые события, и вам нужно выполнить ряд действий, чтобы ничего не тянуло назад и находилось под вашей защитой и контролем.



Девы

В течение дня Луна не позволит вам активно влиять на события, лучше подстраиваться под обстоятельства и пытаться извлечь максимальную пользу из происходящего. Перемены в большинстве своем носят позитивный характер.



Весы

Этот день может подкинуть вам поручения и заботы, и что-то важное придется отложить. Не сетуйте, поскольку Луна без курса не лучшим образом сказывается на судьбе новых дел. Сейчас вы энергичны и переживаете подъем, вас переполняют идеи и желания. Но сейчас вам не так просто ограничить себя тем, с чем вы сможете справиться, не отвлекаться на новости и разговоры в окружении и доводить свои задачи до конца.



Скорпионы

Сейчас вы склонны просчитывать каждое свое дело или мероприятие – сколько времени, сил и средств оно затребует. Полезно свести к минимуму все необязательные дела, но позаботиться о качестве оставшихся.



Стрельцы

Предоставьте событиям свободный ход. Днем выполняйте все, что от вас требуется, но пока не торопитесь с инициативами. Окружение сегодня будет оказывать сильное влияние на ваши чувства и эмоции. Поэтому постарайтесь находиться среди позитивных людей и заниматься делами, приносящими удовлетворение по их завершении.









Козероги

Лучше подождать с инициативами, не планировать важных мероприятий. Это время подходит для бумажной работы, хорошо навести порядок на рабочем месте, в документах, корреспонденции.



Водолеи

Постарайтесь не распылять внимание на разноплановые интересы, иначе ваша эффективность начнет падать, и вы поймете, что не справляетесь даже с обычной нагрузкой. Фильтруйте новости, не тратьте время на пустые разговоры. День может быть удачным, если не менять занятия, продолжать начатое.



Рыбы

Прислушайтесь к голосу интуиции – где желательно оказаться, с кем встретиться, кому позвонить. День благоприятен для поездок, семейных встреч. Его можно использовать и для оздоровительных и спортивных мероприятий.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram