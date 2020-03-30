Гороскоп на 30 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 30 марта, звезды рекомендуют беречь свое здоровье и обратить внимание на рабочие моменты. Также не забывайте о своей семье и друзьях. Приятное времяпровождение в компании будет залогом хорошей недели.



Овны

Могут возникнуть конфликты на работе. Старайтесь не тратить на пустые ссоры свои силы и энергию. При необходимости нужно обратиться за помощью. Поверьте, ваши коллеги и друзья с удовольствием вам окажут поддержку.







Тельцы

Для вас настало время перемен. Что вы так долго откладывали нужно воплотить в жизнь. Фортуна вам улыбается – успейте поймать момент.



Близнецы

Хороший день для приятной посиделки в дружеской компании. Кино, чай и разговоры– такой рецепт принесет вам хорошее настроение и поможет настроиться на нужный лад.



Раки

Звезды советуют вам обратить внимание на вашу вторую половинку. Возможны легкие недопонимания, ссоры и обиды. Подарок, романтический ужин и сюрприз помогут вам их избежать.



Львы

Пора показать свои навыки общения в конфликтных ситуациях. Звезды советуют вам быть сдержанным в финансовых вопросах, а в семье быть максимально корректными. Помните, вашим друзьям и семье тоже нужна всяческая поддержка.



Девы

Не пугайтесь, если у вас ничего не будет получаться. Этот день создан для отдыха и расслабления. Полежите в ванной, сделайте себе подарок и угостите себя чем-то вкусным. Пора о себе заботиться!



Весы

Сегодня ваш день! В работе не будет вам равных, друзья окажут неоценимую услугу, а вторая половинка приятно удивит. Наслаждайтесь!



Скорпионы

Вам пора расслабиться. Напряженная работа и прочие невзгоды не стоит вашего здоровья. Поберегите себя, направьте энергию в другое русло. Это покажет нужный результат.



Стрельцы

Последствия этого дня могут привести к активным действиям в определенных делах. Не время расслабляться. Двигайтесь активно, не упускайте свой шанс, иначе ваше финансовое положение станет плачевным.









Козероги

Хороший день для продуктивной работы. Вам все будет удаваться, а труд будет вознагражден. Удача на вашей стороне.



Водолеи

Звезды советуют вам быть более уверенными и активными. Добавьте чуть энергии, и в работе и в личной жизни все будет расцветать. Мелкие неприятности могут произойти, но ваш секрет в умении правильно использовать неудачи. Воспользуйтесь шансом!



Рыбы

Обратите внимание на ваших близких. Возможно, угнавшись за чередой неотложных дел, вы и забыли, что им нужна ваша любовь и поддержка. Неспешная беседа и живое участие помогут исправить положение дел.





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