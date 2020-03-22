Гороскоп на 22 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 22 марта – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют беречь свое здоровье и обратить внимание на вашу половинку и семью. Выходные созданы для того, чтобы проводить их в приятной компании.



Овны

Звезды советуют вам уделить внимание своим нерешенным проблемам и принять решение. Дальше откладывать в долгий ящик не получится. После вам уже точно станет легче дышать.







Тельцы

Сегодня вам стоит полностью отпустить себя на свободное плавание. Занимайтесь тем, что вам нравится. Порция вкусного мороженого, хорошего сериала и обнимашек с котом еще никому не мешал.



Близнецы

Сегодня звезды вам прогнозируют недопонимание с вашей второй половинкой. Но имейте в виду – любые ссоры и разногласия приводят лишь к теплому примирению и более крепким отношениям.



Раки

В этот день вам стоит вести себя немного скромнее и осмотрительнее. Может случиться неприятность в финансовых вопросах, а чрезмерная щедрость может выйти боком.



Львы

День покажется вам непростым, однако сегодня все нерешенные вопросы обретут логичные ответы. Только не бойтесь спрашивать и рисковать. Это принесет вам большую пользу.



Девы

Этот день создан для романтики. Устройте приятный сюрприз вашей второй половинке. Совместный просмотр сериала или ужин в ресторане – ваш партнер будет счастлив и рад.



Весы

Время рисковать! Звезды советуют вам сделать то, о чем всегда мечтали и думали. Не бойтесь – сегодня удача вам сопутствует.



Скорпионы

Сегодня вам стоит поберечь себя. Берегите свое здоровье и душевное равновесие. Проведите день рядом с любимыми и приятными занятиями. Вам нужно набраться сил для свершений!



Стрельцы

Наберитесь терпения! Сегодня вам может показаться, что у вас черная полоса в жизни. Но нет, лишь мелкие неприятности. Не позволяйте им испортить вам настроение.









Козероги

Возможно сегодня изменяться планы. Но помните – это к лучшему. Лучше разгребите накопившие дела и устройте себе вечер-релакса. Поход в кофейню, просмотр кино и прогулка идеально для этого подойдут.



Водолеи

Обратите внимание на ваших близких. Возможно, угнавшись за чередой неотложных дел, вы и забыли, что им нужна ваша любовь и поддержка. Неспешная беседа и живое участие помогут исправить положение дел.



Рыбы

Звезды советуют вам не сомневаться в себе. Вы на правильном пути! Мелкие неприятности могут произойти, но ваш секрет в умении правильно использовать неудачи. Воспользуйтесь шансом!





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