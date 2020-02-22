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Гороскоп на 22 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 22.02.20
Просмотров: 48
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 22 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 22 февраля звезды советуют вам провести день за домашними делами. Постарайтесь уделить внимание родным и второй половинке. Также не забудьте позаботиться о себе.

Овны
Уделите внимание своему финансовому положению. Звезды советуют вам сосредоточиться на делах, которые позволят вам пополнить кошелек. Однако не забудьте обдумывать каждое решение.

Тельцы
Звезды дают вам карт-бланш. Дерзайте в своих начинаниях, не боясь последствий. Фортуна с вами и широко улыбается. Постарайтесь воспользоваться удачей на полную.

Близнецы
Пора начинать действовать во всем прагматично, особенно в личной жизни. Не бойтесь открыто высказывать свои претензии второй половинке – ваш партнер прислушается. Не забывайте об отдыхе.

Раки
Звезды советуют вам больше времени уделить вашей второй половинке. Иначе невнимательность может привести к ссорам. Лучше устройте романтическое свидание на свежем воздухе.

Львы
Пора позаботиться о себе. Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам: возможно, вы узнаете о себе что-то новое.

Девы
День пройдет под знаком решения давних проблем. Предстоит сделать непростой выбор, который позже принесет вам финансовую и душевную радость. Также этот день удачен для дружеских посиделок.

Весы
В эту субботу вам нужно максимально расслабиться и провести день в домашних хлопотах. Влажная уборка, общение с родными и разбор гардероба подарят радость и легкость в душе.  

Скорпионы
Этот день подарит вам хорошее настроение. Звезды советуют больше времени проводить на свежем воздухе. Также не забудьте про вторую половинку – небольшой подарок исправить все неровности в личной жизни.

Стрельцы
День вас не разочарует. Вы будете увлечены домашними хлопотами и общением с друзьями.  Однако не забудьте позаботиться о своем здоровье. Витамины и зарядка помогут вам в этом деле.

Козероги
Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Полежать в ванной, провести вечер за сериалом в обнимку с питомцем подарят вам несравнимое удовольствие.

Водолеи
День получится непростой. Возможно небольшое недопонимание с вашей второй половинкой. Лучше включить искренность и честность – это исправит положение.

Рыбы
Рядом с вами неожиданно появятся завистники и сплетники. Но не обращайте на них внимание – вы на верном пути. Лучше поощрите себя за хорошую рабочую неделю.


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