Гороскоп на 10 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 июл 2020 | 10:38

Сегодня, 10 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют вам провести день за домашними делами: постарайтесь уделить внимание родным и второй половинке. Также не забудьте позаботиться о себе.



Овны

Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.







Тельцы

Вы будете чувствовать и беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться.



Близнецы

Этот день будет по-настоящему трудным. Вам придется принять факт, с которым не так-то просто смириться. И все на старте периода ретроградного Меркурия.



Раки

Будьте готовы к нелогичным и необдуманным поступкам. Прислушайтесь к своему сердцу и позвольте себе немного глупостей. И шопинг.



Львы

За последнее время вы столько работали, что пора сделать небольшой перекур и насладиться отдыхом. Не проводите день дома, берите под мышку свою вторую половинку и вперед, в народ.



Девы

Стоит заняться собой, своим внутренним миром. Полезны: раздумье, созерцание и воспоминания. Но нужно держать эмоции в узде, не предаваться унынию.



Весы

Все, что нужно знать, вы знаете сами; что понадобится сверх - найдете, где узнать. Основная задача на день - не испугаться скорости перемен.



Скорпионы

Пора начинать действовать во всем прагматично, особенно в личной жизни. Не бойтесь открыто высказывать свои претензии второй половинке – ваш партнер прислушается. Не забывайте об отдыхе.



Стрельцы

Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.









Козероги

Вспомните все планы, которые когда-либо строили, так как сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Нужно лишь правильно воспользоваться преимуществом и не тратить на раздумья слишком много времени.



Водолеи

Смело идите вперед, и будь что будет! Только один совет: в делах любовных не следует путать решительность с безрассудством. Сегодня отличный день для претворения в жизнь хорошо продуманных планов, которые вы вынашивали уже давно.



Рыбы

Ваши взаимоотношения с коллегами могут резко поменяться. Приложите максимум усилий к тому, чтобы перемены произошли не в худшую сторону.





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