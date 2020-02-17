Гороскоп на 17 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 17 февраля, звезды советуют принимать происходящее более спокойно, не стоит нервничать и растрачивать энергию. Лучше обратите все внимание на себя – позаботесь о здоровье и настроении.



Овен

Уделите внимание своему здоровью. Ваш организм нуждается в помощи: измените рацион, сделайте зарядку и прогуляйтесь на свежем воздухе. Тело ответит благодарностью – вы это почувствуете.







Телец

Ваше второе имя удача. Только не стоит тратить все дары Фортуны разом. Попробуйте начать с малого – реализуйте мечту, которую хранили долго и трепетно.



Близнецы

Пора начинать действовать во всем прагматично. Только логика и последовательные результативные действия. Разберитесь с давними проблемами, не пользуясь эмоциями.



Рак

Излишний стресс начинает отражаться на вашей работоспособности. Отбросьте все ненужное и посвятите время себе в классическом понимании. Здоровый сон, любимое хобби и близкие люди – лучшее лекарство.



Лев

Люди нуждаются в вас. Стоит быть более коммуникабельными и отзывчивыми, чтобы найти новых друзей. Но не распахивайте душу.



Дева

День пройдет под знаком чистоты. Влажная уборка на рабочем месте и дома дадутся легко и играючи, обеспечив приятную усталость. Также этот день очень удачен для разбора гардероба - пора выбросить старые поношенные вещи.



Весы

Вам нужно подобрать себе простое и легкое занятие, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете расслабиться, поваляться в ванне, сериал посмотреть или порадовать себя походом в кафе.



Скорпион

День вас не разочарует. Вы будете увлечены домашними хлопотами, но не забудьте об отдыхе. Лучше всего поощрите себя за свои успехи. Может быть, шопинг для этого больше всего подойдет.



Стрелец

Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам: возможно, вы узнаете о себе что-то новое.









Козерог

Сегодня вам точно необходимо расслабиться. Посвятите вечер походу в спа или бассейн или сбросьте стресс, посетив фитнес-центр.



Водолей

Будьте готовы к нелогичным и необдуманным поступкам. Прислушайтесь к своему сердцу и позвольте себе немного глупостей. И шопинг.



Рыбы

Избегайте лишнего общения. Вам лучше остаться в одиночестве и разобраться со своими внутренними демонами. Доверяйте исключительно только тем, кого очень хорошо и давно знаете.





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