Гороскоп на 17 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 ноя 2020 | 08:36

Сегодня во всех делах необходима четкость. И точно такая же четкость должна быть во всех взаимоотношениях. Необходимо строго придерживаться всех достигнутых ранее договоренностей, держать данное слово.



Овен

Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.







Телец

Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.



Близнецы

Не надо позволять себе роскошь попадать под влияние первой попавшейся идеи, она вряд ли того стоит. Идей-то много - хороших мало, а жаль.



Рак

Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе.



Лев

Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.



Дева

Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?



Весы

Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.



Скорпион

Если вы жулик, то это ваш день. Люди сегодня будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что - побьют завтра.



Стрелец

Сегодня вам уже не удастся сохранить столь любимый вами неторопливый темп. Обстоятельства заставят вас провертеться весь день, не давая ни минуты на отдых.









Козерог

Сегодня вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него - в самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится.



Водолей

Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется - узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.



Рыбы

Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram