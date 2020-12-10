Гороскоп на 10 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 дек 2020 | 10:41

Хороший период для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов, психологов-консультантов. Принятие важных решений лучше перенести на другое время.



Овен

Возможно, Овнам сегодня придется отказаться от поездки, встречи, дружеской вечеринки. для решения каких-то оперативных вопросов. Но вы станете более информированы о последних новостях из жизни ваших близких. Чтобы оставаться удовлетворенными личной жизнью, попробуйте сделать акцент на общности связей или интересов. Не упустите шанс использовать этот благоприятный период времени для улучшения взаимопонимания между вами и близкими.







Телец

У Тельцов возможны промахи и потери, неудачные эксперименты, чрезмерные расходы на роскошь и рекламу. Не спешите принимать и озвучивать новые кардинальные решения - у вас еще есть время подумать, возможно, придется возвращаться к проблемным аспектам обсуждаемой темы (или начатого дела). Во второй половине дня в супружеских отношениях Тельцов могут произойти положительные перемены.



Близнецы

Первая половина дня может заставить Близнецов поволноваться. Но это время также дает новые возможности для улучшения своего материального положения. Не стесняйтесь затрагивать наболевшие вопросы: наверняка они волнуют не только вас. Встречи с новыми людьми могут оказать влияние на ваше будущее и стать полезными для реализации ваших планов. Вы также заметите, что чувствуете себя более уверенно за счет поддержки со стороны близких людей.



Рак

Утром у Раков ожидается затишье, в это время суток лучше ничего не планировать. Во второй половине дня вы почувствуете интересные изменения. Любая новая информация для вас сейчас будет привлекательна и по-своему ценна. Вероятно, актуальными могут стать вопросы безопасности вашей организации или личного пространства.



Лев

Это прекрасный день для всех представителей знака Львов. Возможны различные приключения, которые закончатся для вас благополучно. Вы можете также воспользоваться шансом и попробовать лоббировать свои интересы на работе. Но если удача и покинет вас во второй половине дня, она не собирается уходить надолго.

Дева

Если вы от природы ленивы или именно сегодня испытываете потребность отдохнуть, то легко найдете помощников, готовых взять на себя часть ваших функций. Сейчас вы станете менее ответственно относиться к расходам. Особенно это относится к семейному бюджету. Физические нагрузки стоит уменьшить или временно отменить (в этом вопросе ориентируйтесь на свое самочувствие).



Весы

Весам сегодня не стоит упорствовать, пытаясь осуществить грандиозные планы. Вам лучше сделать небольшую паузу. При желании вы сможете пообщаться с теми из своих друзей, которые вам наиболее симпатичны. Настроение подходит и для хождения по магазинам, но постарайтесь расходовать деньги экономнее.



Скорпион

У Скорпионов сегодня возможны разногласия в вашем ближайшем окружении (семье, рабочем коллективе). В этот день лучше рассчитывать на собственные силы, чем надеяться на чью либо помощь. Судьба может подкинуть вам азартное увлечение, какую-то новую игру или спор. Но увлекаться подобным времяпровождением все же не стоит.



Стрелец

Стрельцам не стоит назначать на этот день важные встречи и ответственные поездки. Утром возможны неудачи в переговорах, проблемы со связью. Послеполуденное время хорошо подходит для общения и встреч со своими друзьями. Они могут донести до вас очень важную информацию относительно ваших близких отношений.



Козерог

С утра Козерогам удастся пустить пыль в глаза, произвести хорошее впечатление на нужных людей, обнаруживая лишь свои достоинства и сильные стороны, и ловко скрывая личные недостатки и недоработки. Но во второй половине дня вы почувствуете накопившуюся от стресса усталость. Вам не стоит в это время предпринимать ничего важного, старайтесь следовать по инерции.



Водолей

У Водолеев не исключено стремление к показной роскоши в ущерб хорошим манерам и тонкому вкусу. Вы почувствуете прилив сил и жизненной энергии, захотите что-то придумывать, действовать активно и решительно. Но будьте благоразумны. Не исключено, что уже вечером на столе у вашего руководителя будет лежать заявление о вашем уходе, а еще чуть поздней вы объявите своему партнеру по браку, что намерены с ним расстаться.









Рыбы

Рыбам лучше всего отказаться от приглашения посетить дружескую вечеринку. Ситуации этого дня покажут вам, что ваши прежние планы нуждаются в корректировке. Если вы уверены, что прекрасно можете обойтись без чужих советов и чужого опыта, то наверняка ошибаетесь. События этого дня помогут вам осознать свой неиспользованный личностный потенциал и понять, что вы заслуживаете большего, чем имеете.





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