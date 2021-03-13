Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 мар 2021 | 10:11

В эти выходные постарайтесь накопить силы перед следующей неделей. Старайтесь не распыляться по мелочам, а делать только важные дела. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Возможны значительные перемены в деловой сфере. Только от вас зависит, к чему они приведут. Ситуация требует от вас умения приспосабливаться к обстоятельствам и быстро принимать решения. Пока вы медлите, конкуренты набирают очки, одерживают победы и завоевывают симпатии ваших недавних союзников. 

Телец
Удачный день в финансовом отношении. Возможно повышение заработной платы или появление дополнительных источников дохода, не исключены и выгодные сделки. Вы быстро принимаете правильные решения, находите единственный верный выход из сложной ситуации. Соперники обезоружены, конкурентов вы оставляете далеко позади. 

Близнецы
Удачный и интересный день. Он обещает примирение после ссор и урегулирование разногласий. Вы исправляете ошибки, допущенные раньше, приносите извинения тем, кто их ждет, сами легко прощаете старые обиды. Уступки, на которые вы пойдете, не будут чрезмерными, и вы не пожалеете о них. 

Рак
Беспокойный день. Вряд ли удастся избежать проблем в делах. Возможны разногласия с людьми, от которых многое зависит. Ваши успехи и победы остаются незамеченными, это сильно раздражает. Когда вы пытаетесь привлечь внимание окружающих к тому, чего успели добиться, вам напоминают о ранее допущенных промахах и совершенных ошибках. Даже близкие порой позволяют себе довольно резкие высказывания и замечания. 

Лев
Необычный, запоминающийся день. Можно добиться успеха, но для этого нужны нестандартные шаги и смелые решения. Не рассчитывайте, что вам удастся одержать важные победы, просто следуя традициям и продолжая делать то, что вы привыкли. Будьте готовы экспериментировать, а в некоторых случаях – и идти на риск. 

Дева
Нужно успеть многое, так что придется торопиться. Возможно, вам понадобится вступить в бой с очень сильным противником. Не теряйтесь: есть шанс одержать победу, но для этого нужно сохранять уверенность в себе. Нежелательно обращаться за помощью к союзникам и покровителям. Вообще, старайтесь никого не вмешивать в свои дела. 

Весы
Не всегда удается быстро добиться желаемого. Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств. Но все это не помешает вам двигаться вперед. Вы терпеливы и настойчивы, так что шанс достичь успеха у вас есть. К тому же вы правильно выбираете союзников, и в этом кроется важный секрет вашего успеха. Самостоятельные действия не всегда эффективны. 

Скорпион
Ваши возможности небезграничны, но все же вам многое по силам. Открывается сразу несколько заманчивых путей к успеху. Помните, что вы должны выбрать один из них; результата достичь не удастся, если вы будете то и дело переключаться с одного на другое, менять цели и союзников. Лучше сосредоточиться на решении тех задач, которые требуют творческого подхода, фантазии. 

Стрелец
Сегодня вам очень пригодится обаяние. Благодаря ему вы добьетесь успеха на переговорах, изящно выйдете из сложных ситуаций и найдете союзников даже там, где их недавно и быть не могло. Но день совершенно не подходит для серьезных и ответственных дел: в них могут возникать затруднения, найти верное решение будет труднее, чем обычно. 

Козерог       
Нетрудно будет найти помощников и союзников, в том числе таких, которые со временем станут вашими лучшими друзьями. Вы можете произвести самое благоприятное впечатление даже на недоброжелательно настроенных людей. Но серьезные вопросы обсуждать нежелательно, как и подписывать документы; лучше ограничиться предварительными договоренностями. 

Водолей
Нестандартные решения и смелые шаги позволяют вам добиться значительного прогресса в каком-то важном деле. Будьте готовы рискнуть. Звезды вас поддержат, и вы получите даже больше, чем рассчитывали. Привычные дела не кажутся утомительными и скучными. Вы серьезно подходите к решению любых задач, и именно поэтому не допускаете ошибок. 



Рыбы
День удачен, хотя и не лишен некоторых проблем. Вы не боитесь трудностей и не отступаете перед ними, находите способ преодолеть все преграды. Появляются новые идеи, планы. Вы уверены в своих силах, не боитесь ставить высокие цели. Можно начинать важные проекты, подписывать документы о долгосрочном сотрудничестве, выходить на новое место работы. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: