Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 мар 2021 | 10:11

В эти выходные постарайтесь накопить силы перед следующей неделей. Старайтесь не распыляться по мелочам, а делать только важные дела. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Возможны значительные перемены в деловой сфере. Только от вас зависит, к чему они приведут. Ситуация требует от вас умения приспосабливаться к обстоятельствам и быстро принимать решения. Пока вы медлите, конкуренты набирают очки, одерживают победы и завоевывают симпатии ваших недавних союзников.







Телец

Удачный день в финансовом отношении. Возможно повышение заработной платы или появление дополнительных источников дохода, не исключены и выгодные сделки. Вы быстро принимаете правильные решения, находите единственный верный выход из сложной ситуации. Соперники обезоружены, конкурентов вы оставляете далеко позади.



Близнецы

Удачный и интересный день. Он обещает примирение после ссор и урегулирование разногласий. Вы исправляете ошибки, допущенные раньше, приносите извинения тем, кто их ждет, сами легко прощаете старые обиды. Уступки, на которые вы пойдете, не будут чрезмерными, и вы не пожалеете о них.



Рак

Беспокойный день. Вряд ли удастся избежать проблем в делах. Возможны разногласия с людьми, от которых многое зависит. Ваши успехи и победы остаются незамеченными, это сильно раздражает. Когда вы пытаетесь привлечь внимание окружающих к тому, чего успели добиться, вам напоминают о ранее допущенных промахах и совершенных ошибках. Даже близкие порой позволяют себе довольно резкие высказывания и замечания.



Лев

Необычный, запоминающийся день. Можно добиться успеха, но для этого нужны нестандартные шаги и смелые решения. Не рассчитывайте, что вам удастся одержать важные победы, просто следуя традициям и продолжая делать то, что вы привыкли. Будьте готовы экспериментировать, а в некоторых случаях – и идти на риск.



Дева

Нужно успеть многое, так что придется торопиться. Возможно, вам понадобится вступить в бой с очень сильным противником. Не теряйтесь: есть шанс одержать победу, но для этого нужно сохранять уверенность в себе. Нежелательно обращаться за помощью к союзникам и покровителям. Вообще, старайтесь никого не вмешивать в свои дела.

Весы

Не всегда удается быстро добиться желаемого. Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств. Но все это не помешает вам двигаться вперед. Вы терпеливы и настойчивы, так что шанс достичь успеха у вас есть. К тому же вы правильно выбираете союзников, и в этом кроется важный секрет вашего успеха. Самостоятельные действия не всегда эффективны.



Скорпион

Ваши возможности небезграничны, но все же вам многое по силам. Открывается сразу несколько заманчивых путей к успеху. Помните, что вы должны выбрать один из них; результата достичь не удастся, если вы будете то и дело переключаться с одного на другое, менять цели и союзников. Лучше сосредоточиться на решении тех задач, которые требуют творческого подхода, фантазии.



Стрелец

Сегодня вам очень пригодится обаяние. Благодаря ему вы добьетесь успеха на переговорах, изящно выйдете из сложных ситуаций и найдете союзников даже там, где их недавно и быть не могло. Но день совершенно не подходит для серьезных и ответственных дел: в них могут возникать затруднения, найти верное решение будет труднее, чем обычно.



Козерог

Нетрудно будет найти помощников и союзников, в том числе таких, которые со временем станут вашими лучшими друзьями. Вы можете произвести самое благоприятное впечатление даже на недоброжелательно настроенных людей. Но серьезные вопросы обсуждать нежелательно, как и подписывать документы; лучше ограничиться предварительными договоренностями.



Водолей

Нестандартные решения и смелые шаги позволяют вам добиться значительного прогресса в каком-то важном деле. Будьте готовы рискнуть. Звезды вас поддержат, и вы получите даже больше, чем рассчитывали. Привычные дела не кажутся утомительными и скучными. Вы серьезно подходите к решению любых задач, и именно поэтому не допускаете ошибок.









Рыбы

День удачен, хотя и не лишен некоторых проблем. Вы не боитесь трудностей и не отступаете перед ними, находите способ преодолеть все преграды. Появляются новые идеи, планы. Вы уверены в своих силах, не боитесь ставить высокие цели. Можно начинать важные проекты, подписывать документы о долгосрочном сотрудничестве, выходить на новое место работы.





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