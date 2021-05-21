Гороскоп на сегодня, 21 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

21 май 2021 | 09:13

Радость всем знакам зодиака принесет долгожданная новость или приятная встреча. Необходимо перестать предъявлять претензии к себе. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Жизненная энергия Овнов бьет через край. Ваши лучшие качества сегодня окажутся помощниками в решении сложных вопросов. Во второй половине дня возникнет запутанная ситуация, но вы с легкостью ее преодолеете. Используйте сполна свою харизму и обаяние, это поможет как в деловом общении, так и на романтической встрече.







Телец

День символизирует страсть, любовный огонь. Ваше сердце снова готово раскрыться навстречу романтическому чувству. Однако не мешает все же контролировать ситуацию и не терять голову, иначе ваш объект внимания не ответит взаимностью. Сегодня хорошо принимать гостей и самим ходить в гости.



Близнецы

Благоприятный день для активного отдыха. Вы узнаете важную информацию от коллег, она вам пригодится для принятия служебного решения. Ваша природная доброта, щедрость сегодня найдет отличное применение. Не исключены повороты судьбы, которые заставят вас задуматься о смене рода деятельности.



Рак

День проверит Раков на прочность и умение быстро реагировать на ситуацию. Вероятны изменения намеченных дел и планов, ваши попытки повлиять на это будут напрасными. Во второй половине дня можете отправляться за покупками, особенно удачным окажется приобретение ювелирного изделия.



Лев

Будьте внимательны при общении с противоположным полом, флирт принесет вам разочарование. А близкие друзья, наоборот, порадуют вас приглашением посетить культурное мероприятие. Не игнорируйте их внимание и ваше эмоциональное состояние значительно улучшится. Старайтесь не злоупотреблять алкоголем.



Дева

Сегодня благоприятный день для демонстрации талантов и способностей. Ваша доброжелательность поможет решить рабочие вопросы, так как руководство займет вашу сторону. Случайная встреча со старым другом может стать причиной ссоры. Постарайтесь сохранять уравновешенность, будьте тактичными.



Весы

Доверьтесь своей интуиции. Сегодня вам по плечу сложные и трудоемкие задачи. Однако, постарайтесь избежать перегрузок, стресса и нервного напряжения. Вечером проведите время в приятной компании, это поможет вам восстановиться после насыщенного дня.



Скорпион

Удачными будут любые совместные усилия по поиску партнеров и их объединению для реализации проекта. Ваш профессионализм поможет убедить руководство доверить сложные задачи именно вам. Смело подписывайте документы, оформляйте сделки.



Стрелец

День нейтральный, но в ваших силах выполнить все намеченные планы. Постарайтесь уделить время деловым партнерам, эти контакты в самое ближайшее время могут принести вам материальную выгоду. Хорошо провести вечер в уединении, спокойной обстановке, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями.









Козерог

Дар убеждения поможет разрешить семейный конфликт. Вам удастся реабилитировать себя, если проявите максимальное искреннее внимание вашей половинке. Постарайтесь не совершать неблаговидные поступки, это повредит репутации и отношениям с близким для вас человеком.



Водолей

Сегодня не по вашей вине придется отложить намеченные деловые планы. Но не стоит расстраиваться, небольшие отступления от запланированного позволят вам уделить внимание личным вопросам. Позаботьтесь о своем здоровье. Хорошо заниматься спортом, посещать бассейн и салон красоты.



Рыбы

Возникающие препятствия не отразятся на вашем настроении и самочувствии. Звезды рекомендуют не игнорировать знаки свыше в виде случайного телефонного звонка или неожиданной встречи. Есть вероятность появления нового вида заработка.





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