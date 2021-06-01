Гороскоп на сегодня, 1 июня 2021 года, для всех знаков зодиака

01 июн 2021 | 09:06

Сегодня, 1 июня, звезды советуют всем вести себя как можно разумнее. Год подходит к самой активной фазе, когда все события разворачиваются быстро и решительно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Неделя начнется замечательно: к вам придет вдохновение в домашних делах, вопросах недвижимости и семьи. Украсьте дом, скажите что-то приятное домашним. Сегодня не старайтесь выдвинуть свою кандидатуру на повышение – руководство избегает подобных решений по своим причинам, и, оказывая давление, вы можете испортить отношения с начальником.







Телец

Высоки риски, что сегодня завистники попытаются вам как-то навредить. Не нужно им отвечать и так, вы сможете только улучшить свое положение и авторитет. Если на сегодня у вас запланирована поездка, то она будет легкая и перспективная. Вы сможете получить дополнительные источники для вашего дохода.



Близнецы

Отличный день для новых знакомств, важных поездок, командировок. Любые переговоры будут решаться легко и положительно. Смело можете заключать договоры, если вы считаете их перспективными. В целом хороший и очень удачный день для вас.



Рак

Сегодня Ракам легко будет решить или завершить начатые ранее дела, касающиеся юридических вопросов, а также заграничных. Если вы учитесь в университете, то любой экзамен вам сегодня будет по плечу, смело тяните билет и не сомневайтесь в себе. Будьте решительнее в любых вопросах.



Лев

На любовном фронте могут возникнуть неожиданные недопонимания и ссоры, поэтому старайтесь не раздражаться по мелочам. В целом, день обещает быть интересным и очень активным. Вечером вы можете почувствовать себя неважно, поэтому проведите время дома с семьей или за чтением любимой книги наедине.

Дева

Первый день лета идеально подойдет для романтического свидания или смены обстановки. Вы можете совершить небольшое путешествие сегодня. Отдых пойдет вам на пользу. Лучше, если вы будете отдыхать большой компанией с друзьями. Воплощайте любые ваши смелые мечты и планы, сегодня идеальный для этого день.



Весы

Весы спокойные и достаточно уравновешенные люди, поэтому чаще всего вас тянет познакомиться с людьми более энергичными и веселыми. Сегодня это может сыграть с вами злую шутку. Научитесь извлекать уроки из прошлого опыта, ошибки нужно исправлять и стараться не допускать их повторно. Задумайтесь.



Скорпион

День обещает быть удачным для важных переговоров и подписания ценных бумаг. Уделите время своему здоровью. Есть риски заболеть, поэтому лучше себя поберечь и избежать этого.



Стрелец

Сегодня лучшее время, чтобы использовать все свои выгодные связи. Они вам понадобятся для решения финансовых вопросов и укрепления своего авторитета в коллективе. Вечер лучше проведите с друзьями. Сходите в кино или прогуляйтесь по вечернему городу.



Козерог

Возможны неприятные разговоры и небольшие недопонимания. Старайтесь находить компромисс, так как отношения - это всегда работа двух людей. Не забывайте об этом. Возможны неожиданные неприятности, но вы легко и с достоинством сможет выйти из них. Уделите внимание своим отношениям сегодня.



Водолей

Не лучшее время, чтобы вспоминать прошлое и припоминать что-то своей половинке. Есть высокая вероятность семейных конфликтов, ссор в парах, недопонимания и охлаждения отношений. Старайтесь сгладить острые углы, чтобы потом не расстраиваться и не впасть в депрессивное состояние.









Рыбы

Сегодня Рыбы будут особенно склонны к преувеличению и бескомпромиссности в решении любых вопросов. Если вы чувствуете, что планы лучше изменить, не бойтесь этого сделать. Уступите, отступите и сделайте шаг немного назад. Сейчас лучше всего проанализировать все возможные риски и только потом действовать.





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