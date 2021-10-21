Гороскоп на сегодня, 21 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:13, 21 окт 2021

Оставьте все страхи позади и просто наслаждайтесь моментом. Сегодня настал тот самый день, когда пора действовать. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

В третьей декаде месяца может внезапно измениться курс валюты, и это неблаготворно отразится на финансовом положении многих Овнов. Коммерческие поездки могут сложиться неудачно и не принести ожидаемой прибыли. Все проекты «быстрого обогащения» — пока не для вас.



Телец

В этот день все удается. Усваиваются знания и любая пища. Тельцы могут проявить не свойственную многим творческую активность. Необходимо избегать соблазна легких денег, быстрого успеха, немедленного результата.



Близнецы

Отношения между партнерами будут очень осторожные, и скорее всего вам так и не удастся объединить свой капитал. В спорах и дискуссиях вы должны склонить на свою сторону собеседника, поскольку вы умеете убедительно отстаивать свою точку зрения.



Рак

Вероятен разрыв устоявшихся отношений с друзьями или покровителями, а если не принять мер, то и прежних контрактов. Последняя декада может отнять у вас много сил из-за отсутствия протекции. Вы не любите перемен, но не стоит жалеть о том, что давно изжило себя. Ищите новые интересы в жизни, смотрите в будущее с оптимизмом.



Лев

Сегодня Львы могут воспользоваться великодушием и щедростью своих близких родственников, знакомых или соседей. Не исключено, что их помощь значительно улучшит психологическое состояние Львов. Найдите время, чтобы пообщаться с самым близким человеком. При этом условии вы избавитесь от негативного восприятия действительности.

Дева

Гороскоп этого дня могут выражаться в том, что Девы предъявят ко всём непомерные требования, но при этом и сами будут готовы оказывать людям бесконечное множество услуг. Не слишком ли вы критичны к себе и своему окружению? С такой позицией вы можете загнать себя в угол.



Весы

В финансовой сфере вероятно небольшое улучшение ситуации. Вечер подарит счастливые минуты единения с избранником. По гороскопу можно планировать обустройство жилища, приобретение новой удобной и комфортной мебели.



Скорпион

Под влиянием звезд вы станете обращать внимание на события, происходящие в социуме, и, возможно, попытаетесь даже скорректировать свое будущее. Настройтесь на карьерный рост или поставьте перед собой достаточно честолюбивые цели. Вы обязательно добьетесь своего.



Стрелец

Обстоятельства будут благоприятствовать личному росту, раскрытию склонностей и талантов, развитию организаторских способностей, пробы сил в новом направлении. В погоне за успехом не забывайте «пристегивать ремни безопасности и следить за спидометром».



Козерог

В семейной жизни начнется процесс расширения и улучшения жилищных условий. Многие задумаются о пополнении семейства, не исключены разговоры о ремонте или переезде. Но при этом будет страшно что-то менять. Не бойтесь сделать решающий и смелый шаг — вы не сможете перескочить через пропасть, сделав два маленьких шажка.



Водолей

Астрологический аспект этого дня дает могущественное покровительство, которое может принести Водолеям большой успех в любой сфере. Он дает острый ум и изобретательность, умение зарабатывать деньги. По гороскопу — это время, когда вам нужно определить свои приоритеты и ценности в жизни. Те, кто любит роскошь, излишества, могут потерять все, что имеют.









Рыбы

Возможно Рыбы начнут реализацию проектов, которые спланировали заранее. Их идеи могут обретать реальные очертания. Вам нужно приложить организаторский талант для объединения единомышленников и друзей вокруг долгосрочного общего проекта.





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