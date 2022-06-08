Гороскоп на сегодня, 8 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 08 июн 2022

Этот день едва ли принесет новые задачи и проблемы. Он хорошо подходит для того, чтобы решить вопросы, возникшие раньше, преодолеть трудности, которые в последнее время мешали движению вперед. Если вы определились с целями – не ленитесь; шансы достичь желаемого очень высоки.







Возможны незапланированные расходы, неудачные покупки, напрасные траты. Старайтесь быть экономнее: такое отношение к деньгам позволит избежать многих проблем в будущем. Не исключены разногласия с близкими и проблемы в личных отношениях. Терпение и деликатность помогут восстановить баланс.



Овен

Несмотря на все трудности этого дня, вы сохраняете хорошее настроение, мыслите позитивно и трудитесь плодотворно. Есть шанс значительно расширить кругозор, научиться чему-то новому и полезному. Многие Овны добиваются успеха в деятельности, связанной с искусством и рекламой, успешно выступают на публике.



Телец

Некоторые недоразумения возможны, но в целом день складывается удачно. Если вы не будете обращать внимания на мелочи, то сможете реализовать самые важные свои планы. Есть шанс получить поддержку людей, от которых во многом зависит ваше будущее. День благоприятен для посещения светских мероприятий и официальных торжеств.



Близнецы

Профессиональные неудачи маловероятны. День не открывает новых перспектив и возможностей, но складывается легко и приятно. Удается завязать новые знакомства, вам нетрудно понравиться людям, которые вскоре окажутся полезны. Не бойтесь вести себя экстравагантно: это всем понравится.



Рак

Для вас день будет довольно сложным, но из него удастся извлечь кое-какую пользу. Главное – не слишком увлекаться заведомо неудачными проектами. Старайтесь побыстрее переключиться на то, что хотя бы теоретически может принести достойные плоды. Во второй половине дня многие Раки получат известие, которое поднимет им настроение.



Лев

Назвать этот день плодотворным никак нельзя: вам нравится бездельничать и вы занимаетесь этим с огромным удовольствием, лишь изредка утруждая себя раздачей ценных указаний. Окружающие, как ни странно, с удовольствием подчиняются, а ваша праздность их ничуть не раздражает. У многих Львов появляются оригинальные идеи, которые, будучи обдуманы и доработаны несколько позже, лягут в основу интересных и многообещающих проектов.





Дева

Острая интуиция и удивительная восприимчивость, свойственные вам сегодня, позволяют обходить ловушки, расставленные недоброжелателями. Любой хитрости вы готовы противопоставить свою открытость – и именно это помогает одержать победу над теми, кто предпочитает действовать исподтишка.



Весы

Подходящий день для того, чтобы привести в порядок дела, заняться решением вопросов, которые возникли уже давно. Вы отлично ладите с коллегами и руководством; это отличный день для того, чтобы обсудить перспективы профессионального роста, поговорить о повышении заработной платы.



Скорпион

Неблагоприятна финансовая картина: вы много тратите, приобретаете совсем не то, что вам нужно, рискуете деньгами, и в результате теряете их. Хуже всего то, что Скорпионы склонны неразумно распоряжаться не только собственными средствами, но и взятыми в долг, а то и вовсе чужими. В результате перспективы вырисовываются самые мрачные.



Стрелец

Сам по себе этот день не так уж плох, проблемы могут возникнуть лишь из-за вашей склонности к поспешным суждениям и выводам. Не торопитесь озвучивать свои идеи, а планы обсуждайте только с теми, кому можете абсолютно доверять. Ярко проявляются ваши лидерские качества, у многих это вызывает зависть. Тайные недоброжелатели не упустят возможности подставить вам ножку.



Козерог

Позитивные тенденции набирают силу понемногу, и если первая половина дня будет сложной, то вторая сложится куда удачнее. Именно поэтому наиболее важные дела и ответственные встречи нужно перенести на вечер. Утро же посвятите решению текущих вопросов и занятиям, не требующим высокой концентрации внимания.



Водолей

День не самый легкий: он приносит много дел, волнений и забот, но не балует вас появлением новых помощников. Значит, придется полагаться на старых. К счастью, они вовремя окажутся под рукой. Возможны споры с руководством; ваши предложения сначала будут встречены недоброжелательно, но позже их оценят по достоинству.









Рыбы

Вы слишком доверяете людям – даже тем, кто уже не раз вас обманывал или подводил. Есть опасность стать жертвой мошенничества, пострадать из-за чужих хитростей или интриг. Сегодня вам свойственна некоторая рассеянность, поэтому вы забываете о запланированных делах, опаздываете на назначенные встречи, нарушаете договоренности. Но едва ли кто-то всерьез обидится на вас из-за этого: уж слишком вы обаятельны.

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