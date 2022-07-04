Гороскоп на сегодня, 4 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 04 июл 2022

День складывается удачно для тех, кто готов проявить настойчивость. Сила воли помогает достичь поставленных целей. Если вы не будете отвлекаться, то сможете сделать все, что запланировали. Чаще обычного требуется поддержка близких; с ними нетрудно будет найти общий язык и договориться о совместных действиях.







Будет возможность найти достойное применение своим талантам, воплотить в жизнь какой-то давний замысел. Вероятны приятные сюрпризы, неожиданные подарки, а также совпадения, благодаря которым решатся старые проблемы.



Овен

Вы полны энергии, но используете ее не лучшим образом. По отношению к окружающим вы занимаете очень жесткую позицию, и это не способствует гармонии в отношениях. Ведите себя более мягко и гибко — это поможет преодолеть трудности, настроиться на более позитивный лад, завоевать симпатии окружающих.



Телец

В этот день происходит много интересного. Вы смелы и решительны, не боитесь трудностей, действуете самостоятельно, ни от кого не ожидая поддержки. Именно такая тактика приводит к успеху. Не бойтесь разногласий и дискуссий – вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.



Близнецы

Вы сами удивитесь тому, насколько сильное впечатление будете производить на окружающих в этот день. Заставить кого-то потерять голову для вас – пара пустяков. Но пользуясь своим обаянием, вы слишком мало задумываетесь о последствиях. Люди, в этот день павшие жертвой вашей привлекательности, вскоре начнут вас раздражать.



Рак

Ракам приходится столкнуться с негативным отношением, в том числе и со стороны людей, которых представители знака привыкли считать союзниками. День чрезвычайно сложен с точки зрения сотрудничества и не подходит для совместной деятельности. Если объединение усилий все же необходимо – будьте готовы уступить главную роль другому, отказаться от борьбы за лидерство.



Лев

Любые решения принимайте самостоятельно – слишком много сегодня желающих манипулировать вами, и противостоять им непросто. День подходит для поездок, в том числе самостоятельных: за время пути удается восстановить душевное равновесие, а смена обстановки поднимает настроение.





Дева

В этот день стоит заниматься только теми делами, к которым у вас действительно лежит душа – с ними вы отлично справляетесь. Все остальное хорошо было бы отложить или поручить кому-нибудь другому, если, конечно, у вас есть такая возможность. Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов, особенно если речь идет о крупных суммах.



Весы

Легче уйти от конфликтных ситуаций, чем доказывать всеми силами свою точку зрения. Однако если чьи-то оплошности мешают работе, то стоит указать на них именно сейчас, когда обстоятельства делают вас сильнее оппонентов. Хорошее время для интеллектуальной работы, творчества, а также для состязаний или соревнований.



Стрелец

Веселый день, щедрый на приятное общение, интересные встречи. Даже на деловых встречах вам удается избежать ненужных формальностей, взять тот непринужденный тон, который способствует взаимопониманию. Очень удачным этот день будет для Скорпионов-бизнесменов, а также для представителей знака, работающих в торговле.



Козерог

День не так уж плох, но вы собой недовольны. Кажется, что можно было добиться большего, поступить более правильно, показать себя с лучшей стороны. Не увлекайтесь самокритикой – вы не допустили серьезных ошибок, действовали именно так, как было нужно в сложившейся ситуации. Возможны незначительные разногласия с близкими, но до ссоры дело не дойдет.



Водолей

Где бы вы ни появлялись, вам удается привлечь к себе всеобщее внимание. В комплиментах нет недостатка, новые знакомые совершенно очарованы вами. Возможно получение неожиданных предложений как делового, так и личного характера. Союзники, которых вы найдете в этот день, не бросят вас в трудный момент.









Рыбы

Отличный день для начала работы над профессиональными проектами любой сложности: вам удается собрать прекрасную команду, найти людей, которые не пожалеют сил и времени на то, чтобы воплотить ваши замыслы в жизнь. Вам же нужно лишь руководить, вдохновлять и поощрять отличившихся, и все это у вас отлично получается.

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