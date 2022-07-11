Гороскоп на сегодня, 12 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:53, 11 июл 2022

Благоприятный день для того, чтобы начинать новые дела. Даже если они будут сложными, достичь первых успехов удастся быстро. Будет шанс объединиться с единомышленниками, найти людей, не меньше вашего заинтересованных в успехе. Хорошо пройдут деловые переговоры, результатом их могут стать соглашения о долгосрочном сотрудничестве. Не исключены романтические увлечения на работе.







Порадуют перемены в личных отношениях. Людям, любящим друг друга, легко будет найти общий язык, избежать разногласий и споров. Не исключены приятные сюрпризы.



Овен

Осторожнее с деньгами: сегодня они надолго у вас не задерживаются. Возможны ошибки в расчетах, из-за которых доходы окажутся ниже, чем вы ожидали. Покупки, особенно сделанные в первой половине дня, едва ли будут удачными. Возможны конфликты на работе.



Телец

Прислушивайтесь к подсказкам интуиции – они верны и своевременны. Вероятно, сегодня от вас потребуются какие-то действия, идущие вразрез со сложившимися традициями. Не бойтесь разрушать стереотипы: на их месте вы наверняка построите нечто гораздо более интересное.



Близнецы

Трудно найти общий язык с другими: вам непонятны проблемы окружающих, они же не могут понять причину ваших переживаний и мотивы поступков. Недовольство друг другом накапливается, вспыхивают ссоры. Даже с людьми, к которым вы испытываете сильные чувства, трудно поладить. Важно не поддаваться мрачному настроению: вскоре влияние позитивных тенденций усилится и жизнь наладится.



Рак

Появится возможность научиться чему-то новому, важному и полезному. Хорошо проходят деловые встречи, вероятно получение интересных предложений. Удастся заинтересовать человека, который давно вызывает у вас симпатию, возможно начало служебного романа. Неплохой день для заключения крупных сделок.



Лев

В этот день может произойти масса интересного. Перед вами открываются новые возможности, которыми стоит воспользоваться; главное – найти в себе смелость отказаться от привычных методов, решиться на эксперимент. Чем больше у вас новых идей, тем больше вокруг будет людей, готовых помочь в их реализации.





Дева

Отличный день. Сил у вас достаточно, как и настойчивости – так что ничего невозможного для вас нет. К тому же открываются неожиданные возможности, которые вы используете со свойственной вам находчивостью. Очень хорошо этот день подходит для коммерческой деятельности. Сделки, заключенные в этот день, принесут прибыль.



Весы

Находчивость и изобретательность, свойственные вам сегодня, оказываются очень кстати: в этот день эти качества помогают добиваться успеха, решать сложные задачи, опережать конкурентов. Действовать приходится самостоятельно, но это неплохо: вы получаете свободу действий, необходимую для достижения поставленных целей, пользуетесь нестандартными методами и не тратите время на объяснения. Хорошо проходят командировки, любая смена обстановки идет на пользу.



Скорпион

Будьте реалистичными, но при этом избегайте пессимистических настроений. Используйте благоприятные возможности по максимуму. Даже самые длинные дороги начинаются с первого шага – не бойтесь сделать его сейчас. Единственное, с чем не стоит спешить, это крупные инвестиции и выбор деловых партнеров. Трижды подумайте, прежде чем принимать решения.



Стрелец

У этого дня есть лишь один серьезный недостаток – вы не можете похвастаться уравновешенностью и хладнокровием, порой это мешает добиваться своего. Но есть у данной медали и более приятная сторона: повышенная восприимчивость позволяет вам замечать и чувствовать то, что недоступно окружающим.



Козерог

Первая половина дня требует предельной осторожности. В это время влияние неблагоприятных тенденций будет сильным. Многих представителей знака ждут соблазны и искушения, которым непросто противостоять. Нежелательно отправляться в деловые поездки, не рекомендуется проводить важные деловые переговоры вдали от дома.



Водолей

События этого дня вас наверняка порадуют. Ваши победы и достижения не остаются незамеченными, к вам тянутся люди, с которыми интересно и приятно иметь дело. Возможны полезные знакомства. Многие Водолеи обзаведутся связями, которые им вскоре пригодятся.









Рыбы

Вам хотелось бы, чтобы день был насыщен интересными и приятными событиями, вы напрасно ждете чего-то сногсшибательного и выдающегося. На самом же деле события развиваются самым заурядным образом, и даже если вы очень постараетесь изменить их ход, ничего хорошего из этого не выйдет.

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