Гороскоп на сегодня, 21 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:24, 20 июл 2022

День складывается удачно у тех, кто занимает активную жизненную позицию, старается помочь окружающим. Именно взаимовыручка открывает пути к успеху. Многие проблемы оказываются решаемыми благодаря объединению усилий. Вероятны сильные эмоциональные переживания; они будут приятными, подарят заряд жизненной энергии.







Стоит уделить внимание своему здоровью, провести оздоровительные и профилактические процедуры – они будут эффективными. Можно покупать одежду, аксессуары, драгоценности: о таких приобретениях жалеть не придется.



Овен

Вам хочется в бой, на баррикады, а приходится заниматься скучными однообразными делами, не позволяющими ни талантами блеснуть, ни головокружительные победы одержать. Многие Овны «добирают» эмоции, ссорясь с окружающими, но это дает лишь временное облегчение.



Телец

Возможна неожиданная удача, вероятен крупный успех в делах. Сделки, заключенные в этот день, принесут большую прибыль. При решении профессиональных вопросов прислушивайтесь к интуиции: она вас не подведет. Хорошо проходят любые переговоры, вы производите благоприятное впечатление даже на тех, кто раньше не испытывал к вам симпатии.



Близнецы

Лучше не строить на это день каких-то определенных планов, поскольку он будет богат неожиданностями. То и дело поступают новые известия, и их приходится немедленно учитывать. К счастью, вы весьма гибки и достаточно разумны, чтобы подстроиться под ситуацию, а не тратить силы на бессмысленное сражение с непреодолимыми обстоятельствами.



Рак

В целом день неплохой, и провести его можно довольно приятно. Не ставьте перед собой труднодостижимых целей, сейчас лучше довольствоваться малым, понемногу, шаг за шагом продвигаясь с нужном направлении. Люди, которые начинают помогать вам в этот день, еще долго будут вашими союзниками.



Лев

Этот день неплохо подходит для деловых встреч, потому что вам удается найти золотую середину между настойчивостью и уступчивостью, склонить партнеров на свою сторону, не прибегая к слишком сильному давлению. Удачными будут заключенные сделки, в том числе те, решение о которых принимается в последний момент.





Дева

Этот день хорошо подходит для крупных покупок и решения имущественных вопросов. Во всем, что касается управления финансами, инвестиций вам просто нет равных. Деловая интуиция очень остра, ваши догадки точны и безошибочны. Многие Девы строят бизнес-планы, которые вскоре будут реализованы.



Весы

Если вы хотите избежать трудностей, не вступайте в конфликты с теми, кто может вам навредить. Очень велика опасность навлечь на себя гнев человека мстительного и злопамятного, к тому же весьма влиятельного и изобретательного. Осторожность в высказываниях и разборчивость в контактах поможет избежать многих тревог.



Скорпион

День связан со значительными расходами. Деньги вы тратите с огромным удовольствием, от покупок и развлечений получаете массу приятных эмоций, но немного здравомыслия в финансовых вопросах вам не помешало бы. Любые дела, даже самые несложные, кажутся утомительными, больше всего вам хочется праздности.



Стрелец

Это благоприятный день для интеллектуального труда, решения сложных задач. Вашей ловкости и изворотливости можно позавидовать. Вы легко находите общий язык с самими разными людьми, никому не позволяя очаровать вас, сбить с толку. Вы правильно оцениваете окружающих, избавляетесь от иллюзий, неоправданных ожиданий. Некоторые представители знака принимают решение о разрыве старых связей, но связывать себя новыми обязательствами не торопятся.



Козерог

Вы умело пользуетесь своим обаянием – оно и на деловых встречах окажется полезным, и новые знакомства поможет завязывать, и на романтических свиданиях будет очень кстати. Вы стараетесь выглядеть безупречно, и это у вас получается – в комплиментах и приятных словах недостатка не будет. Правда, флирт на работе может помешать собственно работе, так что не слишком увлекайтесь.



Водолей

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, вы легко теряете душевное равновесие. Возможны приступы раздражительности, беспричинного гнева. Многие представители знака начинают сомневаться в тех, кому недавно полностью доверяли. Старайтесь не нарушать данных обещаний, иначе возникнут серьезные проблемы.









Рыбы

Легкий комфортный день. У представителей знака будет возможность и себя побаловать, и окружающих порадовать. Подходящий день для разнообразных развлечений, прогулок и экскурсий. С работой дело обстоит несколько хуже, за дела вы беретесь без энтузиазма, но серьезных ошибок все же не допускаете, так что у руководства едва ли появятся к вам претензии.

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