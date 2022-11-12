Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:13, 12 ноя 2022

Этот день обещает успех всем, кто занимается коммерческой деятельностью и имеет дело с деньгами. Можно заключить удачные сделки, сделать выгодные приобретения и инвестиции. Даже новички на «финансовом поле» почти не допускают ошибок – интуиция помогает им принимать правильные решения.







Благоприятен эмоциональный фон дня, люди, в большинстве своем, сговорчивы, терпимы и дружелюбно настроены. Если волею судьбы на вашем пути оказалась агрессивная и раздражительная персона, обходите ее десятой дорогой: контакты с такими особами сегодня особенно неприятны и опасны.



Овен

Вы занимаетесь тем, что действительно важно, на мелочи не отвлекаетесь, идете к цели, не обращая внимания на язвительные и завистливые замечания окружающих. Этот день может быть связан с разрывом каких-то отношений, но едва ли вы будете сожалеть об этом. Во второй его половине не исключены новые знакомства, которые окажутся не только приятными, но и полезными в деловом отношении.



Телец

Отличный день для того, чтобы реализовать что-то давно задуманное или повидаться с человеком, по которому вы скучали. Прислушивайтесь к своей интуиции: сегодня она вас не подводит, а ее подсказки помогают в решении проблем, возникших еще несколько месяцев назад.



Близнецы

Планы, которые вы строили на этот день, не так-то легко осуществить. Будьте готовы внести в них коррективы, причем значительные. Возможно получение неожиданного делового предложения, приняв которое вы вынуждены будете больше работать и иметь дело с неприятными особами, однако все это отнюдь не напрасно: доходы вырастут, ваши профессиональные позиции станут более прочными.



Рак

Удачный день, в течение которого Раки смогут справиться с решением многих интересных задач. Эффективно деловое общение, можно обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности, карьеры, бизнеса. День подходит для творчества, многие Раки удивят окружающих своими талантами. Участвуйте в общественных мероприятиях, если хотите завязать новые знакомства.



Лев

Хотя день нельзя назвать из рук вон плохим или особенно сложным, он оставляет неприятное впечатление. Все дело в нестабильности эмоционального фона; вы легко теряете душевное равновесие, расстраиваетесь из-за пустяков, ссоритесь с людьми, с которыми раньше отлично ладили. Вам хочется то остаться в одиночестве, то оказаться среди восторженных поклонников; то просто отдохнуть, то заняться чем-нибудь важным и сложным – и эти противоречивые желания не дают вам покоя.





Дева

Нет причин волноваться, но и радоваться особенно не приходится. Зато можно спокойно работать или заниматься другим полезным делом. День обещает быть очень плодотворным, ваша задача – не тратить время попусту. Можно подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве, а также менять работу.



Весы

В этот день вас ожидает масса встреч (запланированных и неожиданных), важных и интересных разговоров. Немало времени отнимают дела домашние, но это не мешает вам достигать профессиональных целей. Лишь иногда возникают разногласия с коллегами, но вам все же удается найти компромисс. Раки-руководители могут оказаться в сложной ситуации, придется принять решение, которое понравится далеко не всем сотрудникам.



Скорпион

Вероятны удачные совпадения, которыми вы наверняка воспользуетесь. Это очень благоприятный день для тех, кто точно знает, чего хочет (то есть для большинства Скорпионов). Если вы оказались в меньшинстве – старайтесь не предпринимать ничего особенного. Сомневайтесь, обдумывайте разные варианты, взвешивайте «за» и «против», но не торопитесь воплощать в жизнь все, что приходит вам в голову!



Стрелец

Вам удается получить ценную и актуальную информацию. Чем раньше вы используете ее в своих интересах, тем лучше – время сейчас работает на ваших недругов. Можно начинать новые дела, заключать соглашения о сотрудничестве, делать инвестиции в собственный бизнес или в те предприятия, которые кажутся вам перспективными.



Козерог

Этот день будет складываться хорошо. Со многими делами вы справитесь даже быстрее, чем ожидали. Возможны и другие приятные сюрпризы. Значительный прогресс в работе над каким-то важным проектом поможет укрепить профессиональные позиции. В этот день вас будет радовать развитие и деловых, и личных отношений.



Водолей

Этот день вас приятно удивит – у вас получается практически все, за что вы беретесь, и даже отсутствие каких-то специальных знаний не становится препятствием на пути к успеху. Главное, что от вас требуется, это веры в собственные силы и возможности. Как только вы начинаете в них сомневаться, возникают затруднения.









Рыбы

Ваша главная задача – не слишком расстроиться из-за утренних неприятностей и недоразумений, которые могут произойти в первой половине дня. Дальше будет лучше, причем значительно; просто переждите трудное время, не торопите события и постарайтесь ни с кем не ссориться до обеда. А дальше и стараться не придется, поскольку даже люди, раньше не проявлявшие к вам особой симпатии, станут милы, дружелюбны и благосклонны.

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