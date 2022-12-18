Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:01, 18 дек 2022

Подходящий день для общения в приятной неформальной обстановке. Можно обсуждать любые важные вопросы; будет шанс найти решение, которое устроит всех. Удачно проходят семейные мероприятия, все разногласия и конфликты остаются в прошлом, встречи с близкими приносят радость.







Непростым день будет для тех, кто предпочитает не смотреть на вещи реально, а фантазировать и строить иллюзии. Такие люди сегодня сами могут загнать себя в ловушку, многое потерять просто из-за того, что неправильно оценили сложившуюся ситуацию.



Овен

День приносит неожиданности, часто – приятные. Хорошо пробовать новое, экспериментировать, искать нестандартные решения. В общении с близкими старайтесь быть деликатными: сегодня ваша прямолинейность граничит с бестактностью. Для воплощения в жизнь давнего плана потребуется свобода действий. Желательно прислушиваться в первую очередь к собственной интуиции, а уж потом – к советам окружающих.



Телец

Хороший день для развлечений, отдыха, общения с близкими. Рассуждать у вас сегодня получается лучше, чем действовать, но это не страшно: сейчас вы действительно можете позволить себе взять паузу и ничего не делать. День подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Вдали от дома вы сможете сделать выгодные покупки.



Близнецы

День обещает быть очень плодотворным, вы можете использовать его для решения самых разных задач. Ваш интеллектуальный потенциал находится на высоком уровне, вероятно появление неожиданных идей, смелых планов. Не приходится долго искать союзников – достаточно поделиться своими замыслами, чтобы получить интересные предложения.



Рак

Этот день хорошо подходит для начала чего-то нового, но действовать следует с осторожностью. Вы склонны переоценивать свои силы, допускать ошибки из-за небрежности. Однако Раки, которые хорошо знают, на что способны, а на что – нет, сегодня смогут добиться успехов.



Лев

Главная проблема дня — некоторая нестабильность эмоционального фона, которая заставляет вас беспокоиться о будущем, хотя никаких причин для этого нет. Позвольте себе быть легкомысленными, жить одним днем, и он принесет вам много хорошего.





Дева

Вы слишком волнуетесь, хотя серьезных оснований для беспокойства нет. Не принимайте мелкие профессиональные трудности слишком близко к сердцу: все проблемы решатся быстрее, чем можно ожидать. Есть опасность попасть под влияние негативно настроенной по отношению к вам особы, поэтому важных решений, особенно в первой половине дня, лучше не принимать.



Весы

День складывается неплохо. Возможно, вы одержите не все профессиональные победы, на которые рассчитывали, но все-таки достигнете успехов и сможете гордиться ими. День хорошо подходит для интеллектуального труда, обсуждения планов на будущее; можно решать финансовые и имущественные вопросы. Новые знакомства положат начало плодотворному деловому сотрудничеству или новому роману.



Скорпион

Проблемы, возникающие в этот день, не так значительны, как кажется. Вы склонны преувеличивать трудности и неприятности, а успехов и побед почему-то не замечаете. Прислушайтесь к человеку, который предложит вам взглянуть на события дня иначе: позитивный настрой поможет многое изменить к лучшему.



Стрелец

Не стремитесь во всем быть лучше всех — в этом нет никакой необходимости. Ничто сегодня не будет столь плодотворным и эффективным, как то поведение, которое для вас естественно. Возможны неожиданные открытия, не исключено получение приятных известий. Середина дня порадует встречей с человеком, по которому вы давно скучали.



Козерог

Не лучший день для работы и решения бытовых вопросов, так как Козерогам будет сложно верно оценивать ситуацию и быстро на нее реагировать. Есть опасность зациклиться на какой-нибудь мелочи, которая помешает легко управиться с текущими делами. Постарайтесь сосредоточиться, иначе можете упустить хорошие возможности.



Водолей

Если вы будете двигаться вперед без спешки, то приблизитесь к цели. А вот если вы соберетесь с силами и сделаете решительный рывок, то сможете достичь ее. Поэтому не экономьте энергию – используйте ее сегодня, и завтра перед вами откроются новые горизонты. Вам придется отстаивать свою точку зрения в острых дискуссиях, и порой ваши оппоненты будут пользоваться не самыми честными методами, но это не должно смущать вас.









Рыбы

Удачный гармоничный день. Деловая активность высока, поэтому у вас есть шанс добиться серьезных успехов в работе, опередив конкурентов. Вы плодотворно трудитесь самостоятельно и отлично руководите своими подчиненными. Прекрасный день для любых переговоров, можно найти надежного партнера даже в недавнем недоброжелателе.

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