Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:27, 20 дек 2022

Несмотря на предпринятые попытки изменить ситуацию и сгладить острые углы, день будет довольно трудным. Проблемы и требующие немедленного завершения дела напоминают о себе, заставляя проявить максимальную активность и работоспособность. Немало времени придется посвятить выполнению обременительных обязанностей, контактам с требовательными и критически настроенными людьми, решению финансовых проблем.







Вечер можно провести весьма приятно среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа и легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости. При этом желательно не давать необдуманных обещаний и отказываться от участия в авантюрах, сулящих острые ощущения.



Овен

Выжидайте. Как бы ни хотелось действовать решительно, момент для этого сейчас не самый подходящий. Свое мнение держите при себе; не стоит пускаться в откровения даже с проверенными союзниками. Нежелательно в этот день и обсуждать важные вопросы личного характера: вы рискуете услышать неприятные замечания в свой адрес, получить противоречивые советы, которые лишь усложнят сложившуюся ситуацию. Просто наберитесь терпения: нужная информация поступит совсем скоро, и принять правильные решения станет гораздо проще.



Телец

Утро пройдет спокойно и размеренно, но в течение дня могут развиться ситуации, которые заставят вас принимать необычные решения. Чувство, что движение происходит в правильном направлении, и то, что ваши действия принесут пользу не только вам, но и окружающим, будет поддерживать ваши намерения.



Близнецы

Удачный день для заключения сделок, решения финансовых вопросов. Деловое чутье не обманывает представителей знака. Можно начинать новые бизнес-проекты, менять работу или договариваться о сотрудничестве с новыми партнерами.



Рак

День требует осторожности во всем. Если у вас есть возможность отложить важные и сложные дела, поступить следует именно так. Возможна потеря ценных вещей или денег. Сделки, заключенные в этот день, не будут удачными. У многих представителей знака возникают финансовые проблемы из-за собственной расточительности или неумения сказать «нет» близкому человеку.



Лев

Подходящий день для деловых переговоров: вы отстаиваете свою точку зрения, никого при этом не обижая, убеждаете окружающих в своей правоте, находите новых союзников. Любое сотрудничество, которому положит начало этот день, будет долгим и плодотворным. Хорошо проходят деловые поездки.





Дева

Вы так старательно защищаете свои позиции, что даже не замечаете, что на них никто не нападает. Трудности и проблемы этого дня – результат ваших собственных ошибок. В первую очередь это касается отношений с окружающими: вы обижаете своих союзников, ссоритесь с покровителями. Неудачным день будет для тех, кто занимается политикой, шоу-бизнесом, общественной деятельностью.



Весы

День сложный. Далеко не все получается так, как хотелось бы, и едва ли вы можете винить в этом кого-то, кроме себя. Вы оказываетесь втянуты в чужие конфликты, попытки миротворчества обречены на неудачу. Люди, некогда оказавшие вам услуги, пытаются манипулировать вами, требуют нешуточных жертв. Проявите твердость – у вас будет возможность защитить свои интересы.



Скорпион

Будьте предельно осторожны при работе со сложными инструментами: небрежность может стать причиной травм. Желательно также отказаться от долгих поездок за рулем, прогулок в темное время суток.



Стрелец

День неблагоприятен. Трудности возникают довольно часто; они вас не пугают, но все же делают путь к успеху более долгим. Накаляются отношения с людьми, которые давно испытывают к вам антипатию, но ранее считали нужным скрывать ее. Сейчас не соблюдается даже вежливый нейтралитет, до открытого столкновения рукой подать.



Козерог

Благоприятный день для занятий, требующих аккуратности, сосредоточенности, внимания к деталям. Козероги с удовольствием работают руками, многие представители знака способны создать настоящие шедевры. Рекомендуется воздержаться от злоупотребления алкоголем, отказаться от тяжелой пищи и мрачных мыслей.



Водолей

У вас будет масса поводов для радости. Успехи в работе значительны, ваши достижения ни у кого не вызывают сомнений, а за труды вы вскоре получите достойную награду. Возможен карьерный рост и получение предложений, которые укрепят ваши позиции.









Рыбы

Вам придется бороться с трудностями, преодолевать преграды, сражаться с врагами… Другими словами, день будет интересным. Однако результаты вашей сегодняшней деятельности не соответствуют затраченным усилиям, многие Рыбы будут разочарованы.

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