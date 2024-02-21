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Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

21:59, 21 фев 2024

Сегодняшний день обещает быть благоприятным. Хотя он и не принесет каких-то особых приятных сюрпризов, но и больших разочарований тоже не предвещает. Постепенно налаживаются дела, и при разумном планировании семейного бюджета можно позволить себе совершить крупные покупки. Доходы, конечно, не будут заоблачными, но тенденция к их увеличению определенно наблюдается. Звезды обещают интересные знакомства и увлекательные беседы. Однако между близкими людьми возможно некоторое временное охлаждение отношений. Не стоит сильно переживать по этому поводу, главное - не обидеть родных и близких людей своими словами или действиями.

Хорошее самочувствие и настроение позволят проявить поразительное трудолюбие, хотя, скорее всего, оно не будет оценено по достоинству. А вот о развлечениях и активном отдыхе звезды, похоже, забыли: настоящего удовольствия от вечеринки или посещения друзей сегодня получить вряд ли удастся. Самое лучшее - это встретиться в непринужденной обстановке со старыми приятелями.

Овен
Будьте осторожны в профессиональных вопросах: проблемы, которые придется решать сегодня, достаточно серьезны. Невнимательность чревата ошибками, которыми с радостью воспользуются недоброжелатели. К сожалению, вы склонны ждать помощи от других, хотя стоило бы действовать самостоятельно и прислушиваться к важным советам.

Телец
Сегодня отлично подходит для любых поездок, экскурсий, смены обстановки. Вам хочется новых впечатлений, и вы их получите, стоит только проявить инициативу. День обещает приятные сюрпризы и открытия тем Тельцам, которые прислушаются к интуиции.

Близнецы
Сложилась непростая ситуация, но вам удается выбрать верную линию поведения, решить множество проблем – и не только своих, но и чужих. Интуиция Близнецов сегодня отличается редкой остротой, поэтому они быстро принимают решения и не растеряются в трудном положении. Вы даете мудрые советы; знания и профессионализм помогают завоевать уважение коллег. Близнецам, которые в последнее время хотели завести питомца, сегодня удастся это сделать.

Рак
Финансовая ситуация хуже, чем хотелось бы. Даже при достаточном количестве денег вы чувствуете себя неуверенно – мечтаете иметь гораздо больше. Не пытайтесь изменить положение с помощью кредитов, к добру это не приведет. Экономьте разумно: сегодня в очередной раз подтвердится мудрость пословицы о том, что скупой платит дважды.

Лев
Трудно выбрать верную линию поведения, вы сами портите отношения с теми, кто мог бы помочь. Возникает множество мелких недоразумений, которые к вечеру могут перерасти в ссоры. Но до серьезного конфликта дело вряд ли дойдет – не будет достаточных на то причин, да и делать из мухи слона вы не станете.

Дева
Очень интересный день. Он не просто открывает новые возможности, а буквально заставляет действовать, даже если вы пока морально к этому не готовы. Так что соберитесь с духом и проявите решительность – это того стоит. Не давите на окружающих, но и им не позволяйте вмешиваться в вашу жизнь. Обсуждение семейных планов лучше отложить.

Весы
День, связанный с мелкими неприятностями. Они не несут серьезных проблем, но могут вызвать сильные переживания, если не взять себя в руки. Помните, что это временное влияние – вскоре все наладится.

Скорпион
Успех напрямую зависит от приложенных усилий, так что если вы хотите чего-то добиться – придется потрудиться. Причем делать это, скорее всего, придется в одиночку: даже близкие не спешат помогать. Возможны разногласия со старшими родственниками, но серьезного конфликта стоит избежать.

Стрелец
Проведите время в приятной обстановке, предавайтесь воспоминаниям. Не торопитесь успеть все дела, чтобы к вечеру не чувствовать себя опустошенным. Общайтесь с интересными людьми, посещайте увлекательные мероприятия. Но не раскрывайтесь полностью перед незнакомцами – вы можете столкнуться с лицемерием и обманом.

Козерог
Первая половина дня – время путаницы и неразберихи, многочисленных неприятных происшествий, необъяснимых задержек. Вы пытаетесь навести порядок, но тщетно. Финансовая картина неблагоприятна, сделки и покупки сейчас не принесут прибыли.

Водолей
Отлично складываются поездки. Даже если вы не попадете туда, куда хотели, получите массу позитива. Окружающие восхищаются вами, даже скучные переговоры превращаются в приятную беседу. Легкий флирт и обаяние, присущие вам сегодня, поднимают настроение людям; неудивительно, что они тянутся к вам.

Рыбы
Нелегкий день, первая половина которого – череда испытаний. Придется бороться с недоброжелателями, преодолевать неблагоприятные обстоятельства, распутывать интриги. Эта деятельность негативно сказывается на самочувствии и настроении.

Любовный гороскоп на сегодня, 22 февраля 2024 года по знакам зодиака Любовный гороскоп на сегодня, 22 февраля 2024 года по знакам зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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