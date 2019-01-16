Гороскоп на 16 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 11 и 12 лунный день.- Луна в Тельце.

Гороскоп на 16 января 2019 Овен

Сегодня можно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Первая половина дня подходит для посещения государственных учреждений и вышестоящих инстанций. После обеда вас могут ожидать неприятные встречи и неожиданности, поэтому будьте осторожны и выбирайте только простые и ясные пути достижения цели.

Гороскоп на 16 января 2019 Телец

Найдите себе серьезное и полезное занятие и ограничьте число контактов. Вы можете испытать разочарование из-за разногласий с партнером. Вам придется посмотреть на происходящее с противоположной позиции и принять существование иного мнения. Решения принимайте с учетом интересов второй стороны.

Гороскоп на 16 января 2019 Близнецы

Вы не ищете легких путей и сегодня сможете в полной мере насладиться прогулкой по нехоженым тропам. Старайтесь получать удовольствие от всего, чем занимаетесь, иначе ощущение, что окружающие бессовестно используют вас в своих целях, омрачит весь день. Чем больше дел у вас будет, тем выше вероятность новых знакомств и приятных встреч.

Гороскоп на 16 января 2019 Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что в ваших с ним отношениях ничего не изменилось в худшую сторону. Придется вам ему в этом помочь. Задача окажется не из простых, ибо он будет упорствовать в своем заблуждении, причем весьма серьезно.

Гороскоп на 16 января 2019 Лев

Интересный день. Для кого-то - прорыв, достижение цели, но может быть и ссора, конфликт, стресс. Эмоции достигнут пика. Важно все, что происходит, готовит «переворот». Не допускайте сумасбродства, рискованных решений. То, что открывается – ослепляет, но это кажущиеся возможности.

Гороскоп на 16 января 2019 Дева

Люди всегда хотят хлеба и зрелищ, не правда ли? Хлеба вам не обещаем, ну а зрелищ - в избытке. Звёзды вам советуют вместе с супругом взять билеты на концерт, в театр ну или хотя бы в цирк. Культурные мероприятия нынче будут восприниматься на ура.

Гороскоп на 16 января 2019 Весы

В этот день какой-то представитель противоположного пола будет долго и откровенно рассказывать вам о себе, своей жизни и своих неприятностях. Интересно вам это будет или нет, выслушать всё равно придётся. Таким образом, вы сможете заполучить себе нового друга, а может быть, и кого-то более близкого.

Гороскоп на 16 января 2019 Скорпион

В этот день необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, самоконтроль. Избегайте шумных застолий и высоты. Существует вероятность серьезной финансовой потери. Следите за своим бюджетом. Звезды советуют проявить бережливость, так как впереди непредвиденные расходы.

Гороскоп на 16 января 2019 Стрелец

Это будет счастливый и комфортный день, и проживете вы его с ощущением счастья и покоя. Сначала будут хлопоты, потом веселье, разговоры допоздна, и предрассветный шепот жадных губ, и ласка нежности взаимной. Общение вне дома принесет новые знакомства и возможности, а давние задумки насчет покупок начнут сбываться.

Гороскоп на 16 января 2019 Козерог

Сейчас прекрасное время для анализа сложившейся ситуации, вам пора поразмыслить, почему происходит то или другое, и какими действиями вы спровоцировали такой ответ. Сегодня лучше не приступать к активным действиям, а ищите новые пути решения проблемы с помощью полученных данных.

Гороскоп на 16 января 2019 Водолей

Сегодня вам стоит решать все ваши проблемы по мере поступления. А значит, придется раз за разом принимать верные решения, зачастую даже без чьей бы то ни было поддержки. Однако в итоге у вас должно все получиться, и ваш любимый человек будет более чем доволен результатом.

Гороскоп на 16 января 2019 Рыбы

Сегодня вам будет жаль расставаться с каким-то этапом в вашей личной жизни, поскольку он принес вам так много хороших, ярких, светлых и незабываемых минут. Постарайтесь все же сделать это без особого сожаления, ибо впереди вас ждет много всего действительно увлекательного.